به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی برسرقت فرش از مساجد بخش بشاریات شهرستان آبیک، شناسایی سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران با بهره گیری از شگردهای تخصصی پلیسی و انجام تحقیقات فنی، هویت سارقان را که به وسیله یک دستگاه خودرو سواری پراید با پلاک مخدوش اقدام به سرقت می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه دراین خصوص یک مالخر نیز دستگیرشد، خاطرنشان کرد: 12 تخته فرش در بازرسی از مخفیگاه متهمان کشف که این فرش‌ها به مساجد بازگردانده شد.

لامعی درپایان باتاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و به ویژه سارقان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/