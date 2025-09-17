خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی آبیک خبر داد؛

دستگیری سارقان فرش‌های مساجد در آبیک

دستگیری سارقان فرش‌های مساجد در آبیک
کد خبر : 1687431
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از شناسایی و دستگیری باند 3 نفره سارقان مساجد دربخش بشاریات شهرستان آبیک خبر داد و گفت: اعضای این باند به 12 فقره سرقت فرش اعتراف کردند.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی برسرقت فرش از مساجد بخش بشاریات شهرستان آبیک، شناسایی سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران با بهره گیری از شگردهای تخصصی پلیسی و انجام تحقیقات فنی، هویت سارقان را که به وسیله یک دستگاه خودرو سواری پراید با پلاک مخدوش اقدام به سرقت می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به اینکه دراین خصوص یک مالخر نیز دستگیرشد، خاطرنشان کرد: 12 تخته فرش در بازرسی از مخفیگاه متهمان کشف که این فرش‌ها به مساجد بازگردانده شد.

لامعی درپایان باتاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و به ویژه سارقان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی