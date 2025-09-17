خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان قزوین خبر داد؛

احیای 73 واحد تولیدی در استان قزوین

احیای 73 واحد تولیدی در استان قزوین
کد خبر : 1687212
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صمت استان قزوین گفت: طی یک سال گذشته 73 واحد تولیدی در استان احیا شده و مجدد به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن رستمی با اعلام این خبر گفت: طی یک سال اخیر در استان قزوین سرمایه‌گذاری برای واحدهای تولیدی که کار خود را از صفر شروع کرده و به بهره‌برداری رسیدند بیش‌از 20 همت بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 382 جواز تاسیس با پیش‌بینی 58 همت سرمایه‌گذاری صادر شد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 122 پروانه بهره‌برداری صادر شده که پیش‌بینی 14 همت سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرکل صمت استان قزوین افزود: جمع سرمایه‌گذاری صنعتی در سال گذشته 47 همت بود که امسال از آغاز سال تاکنون به 60 همت سرمایه‌گذاری رسیده‌ایم.

وی بیان کرد: طی یک سال گذشته 73 واحد تولیدی در استان احیا شده و مجدد به چرخه تولید بازگشتند.

رستمی با بیان اینکه در استان تعداد واحدهایی که ارز بری دارند بالا است عنوان کرد: نزدیک به 500 واحد نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند. سال گذشته 460 واحد تایید شدند که 2 میلیارد و 400 یورو نیاز ارزی داشتند، امسال این عدد به 3 میلیارد و 600 یورو نیاز ارزی رسیده است.

وی ادامه داد: در بحث فولاد واردات مواد اولیه نداریم، ولی در بحث خودرو و لوازم خانگی واردات قطعات و مواد اولیه استان بالا است. 

مدیرکل صمت استان با اشاره به اینکه حدود 170 معدن فعال در استان داریم، تصریح کرد: طی یک سال گذشته 11 پروانه اکتشاف، 15 گواهی فسخ و 21 واحد پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن صادر شده است.

رستمی اضافه کرد: همچنین طی این مدت حدود 11 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی