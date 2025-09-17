احیای 73 واحد تولیدی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن رستمی با اعلام این خبر گفت: طی یک سال اخیر در استان قزوین سرمایه‌گذاری برای واحدهای تولیدی که کار خود را از صفر شروع کرده و به بهره‌برداری رسیدند بیش‌از 20 همت بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 382 جواز تاسیس با پیش‌بینی 58 همت سرمایه‌گذاری صادر شد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 122 پروانه بهره‌برداری صادر شده که پیش‌بینی 14 همت سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرکل صمت استان قزوین افزود: جمع سرمایه‌گذاری صنعتی در سال گذشته 47 همت بود که امسال از آغاز سال تاکنون به 60 همت سرمایه‌گذاری رسیده‌ایم.

وی بیان کرد: طی یک سال گذشته 73 واحد تولیدی در استان احیا شده و مجدد به چرخه تولید بازگشتند.

رستمی با بیان اینکه در استان تعداد واحدهایی که ارز بری دارند بالا است عنوان کرد: نزدیک به 500 واحد نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند. سال گذشته 460 واحد تایید شدند که 2 میلیارد و 400 یورو نیاز ارزی داشتند، امسال این عدد به 3 میلیارد و 600 یورو نیاز ارزی رسیده است.

وی ادامه داد: در بحث فولاد واردات مواد اولیه نداریم، ولی در بحث خودرو و لوازم خانگی واردات قطعات و مواد اولیه استان بالا است.

مدیرکل صمت استان با اشاره به اینکه حدود 170 معدن فعال در استان داریم، تصریح کرد: طی یک سال گذشته 11 پروانه اکتشاف، 15 گواهی فسخ و 21 واحد پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن صادر شده است.

رستمی اضافه کرد: همچنین طی این مدت حدود 11 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است.

