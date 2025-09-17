مدیرکل صمت استان قزوین خبر داد؛
احیای 73 واحد تولیدی در استان قزوین
مدیرکل صمت استان قزوین گفت: طی یک سال گذشته 73 واحد تولیدی در استان احیا شده و مجدد به چرخه تولید بازگشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن رستمی با اعلام این خبر گفت: طی یک سال اخیر در استان قزوین سرمایهگذاری برای واحدهای تولیدی که کار خود را از صفر شروع کرده و به بهرهبرداری رسیدند بیشاز 20 همت بوده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 382 جواز تاسیس با پیشبینی 58 همت سرمایهگذاری صادر شد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 122 پروانه بهرهبرداری صادر شده که پیشبینی 14 همت سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل صمت استان قزوین افزود: جمع سرمایهگذاری صنعتی در سال گذشته 47 همت بود که امسال از آغاز سال تاکنون به 60 همت سرمایهگذاری رسیدهایم.
رستمی با بیان اینکه در استان تعداد واحدهایی که ارز بری دارند بالا است عنوان کرد: نزدیک به 500 واحد نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند. سال گذشته 460 واحد تایید شدند که 2 میلیارد و 400 یورو نیاز ارزی داشتند، امسال این عدد به 3 میلیارد و 600 یورو نیاز ارزی رسیده است.
وی ادامه داد: در بحث فولاد واردات مواد اولیه نداریم، ولی در بحث خودرو و لوازم خانگی واردات قطعات و مواد اولیه استان بالا است.
مدیرکل صمت استان با اشاره به اینکه حدود 170 معدن فعال در استان داریم، تصریح کرد: طی یک سال گذشته 11 پروانه اکتشاف، 15 گواهی فسخ و 21 واحد پروانه بهرهبرداری در حوزه معدن صادر شده است.
رستمی اضافه کرد: همچنین طی این مدت حدود 11 هزار پروانه کسب در استان صادر شده است.