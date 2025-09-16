خبرگزاری کار ایران
سرپرست پارک علم و فناوری قزوین تأکید کرد؛

لزوم بسترسازی برای بازاریابی محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان

سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری، بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای نمایش و بازاریابی محصولات فناورانه این شرکت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در راستای توسعه همکاری‌های علمی و نمایشگاهی استان امروز نشست مشترکی با حضور مجید گلوئی، سرپرست پارک علم و فناوری قزوین و مجید سلیمانی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار شد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک کاری، بر برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای مرتبط با فناوری و نوآوری در استان تأکید کردند.

همچنین، راهکارهای هم‌افزایی میان بخش‌های علمی و صنعتی برای ایجاد بستری مناسب به منظور معرفی دستاوردهای فناورانه و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد بحث و توافق قرار گرفت.

مجید گلوئی، سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری، بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای نمایش و بازاریابی محصولات فناورانه این شرکت ها تأکید کرد.

مجید سلیمانی نیز با بیان آمادگی کامل مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برای همکاری، اظهار داشت: برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها می‌تواند به ارتقای جایگاه اقتصادی استان و جذب فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری کمک شایانی کند.

