به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این رزمایش با حضور فرامرز حریری مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق، معاون بهبود تولیدات گیاهی، رضا شهسواری، سرپرست حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی، نصیری، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران ستادی و جمعی از کارشناسان و بازرسان مربوطه برگزار شد.

هدف از برگزاری این رزمایش، جلوگیری از توزیع سموم و آفت‌کش‌های غیرمجاز توسط عاملین و فروشگاه‌های توزیع‌کننده اعلام شده است.

در این مانور، 6 گروه متشکل از 30 کارشناس و بازرس از دستگاه‌های نظارتی شامل جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تعزیرات حکومتی مشارکت داشتند و به پایش واحدهای عرضه کننده پرداختند.

رضا شهسواری، سرپرست حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، در این خصوص گفت: این رزمایش به منظور جمع‌آوری سموم تقلبی، قاچاق و غیرمجاز به مدت دو روز در سراسر کشور و استان قزوین ادامه خواهد داشت.

در طی این رزمایش، بازرسان و کارشناسان به بررسی دقیق وضعیت انبارها، نحوه عرضه و فروش سموم، و همچنین بررسی مجوزهای فروشگاه‌ها پرداختند.

