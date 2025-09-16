مدیرکل تعزیرات استان قزوین خبر داد؛
محکومیت 7 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در تاکستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت هفت میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت در تاکستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسنپور با اعلام این خبر گفت: پرونده راننده کامیون باری حامل سه هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و 436 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.
وی افزود: در این خودرو مخزن سوخت قاچاق جاسازی شده بود که شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط کالا و مخزن سوخت، متهم را به پرداخت هفت میلیارد و 394 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که بلافاصله حکم اجرا و جریمه وصول شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.