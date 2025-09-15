به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسنعلی اصغری صبح امروز در جلسه شورای معاونین اداره کل با اشاره به نزدیک شدن بازگشایی مدارس گفت: امسال مراسمات بازگشایی مدارس در سراسر استان باید باشکوه و متفاوت برگزار شود.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید هیچ کلاسی بدون معلم نداریم و مدارس آماده شروع سال تحصیلی جدید هستند.

مدیرکل آموزش وپرورش ادامه داد: در مراسمات بازگشایی مدارس باید یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس دوازده روزه گرامی داشته شود؛ شهدا ستاره‌های آسمان امنیت و اقتدار این سرزمینند و نام و یادشان همیشه ایام باید زنده نگه داشته شود.

این مقام مسئول همچنین بر تکریم ارباب رجوع، رعایت عدالت در امور اداری، دعوت از خانواده معزز شهدا جهت مراسم آغاز سال تحصیلی، فضاسازی مدارس در راستای هفته دفاع مقدس و استفاده از ظرفیت اولیا در بازگشایی مدارس تاکید کرد.

انتهای پیام/