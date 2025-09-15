رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین تاکید کرد؛
لزوم توسعه آبزیپروری در استان با جذب سرمایهگذار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه آبزیپروری در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید مدیریت شیلات و آبزیان، با اشاره به پتانسیلهای موجود در حاشیه شاهرود و سایر منابع آبی استان گفت: با هدف استفاده بهینه از ظرفیت آبزیپروری موجود، باید برای توسعه گردشگری و آبزیپروری برنامهریزی کرد.
وی جذب سرمایهگذار را یکی از عوامل کلیدی در تحقق این هدف دانست و افزود: با توجه به اینکه استان قزوین ساحلی نیست، میتوان با بهرهگیری از منابع موجود و جذب سرمایهگذار در جهت توسعه آبزیپروری گام برداشت.
حریری مقدم همچنین به نقش بخش خصوصی در توسعه آبزیپروری اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بخش خصوصی فعالی در زمینه تولید آبزیان در استان داریم که باید از توانمندیهای آنان استفاده شود.»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، اعتماد به بانوان را نشان از توانمندیهای بالای آنان در استان دانست و تاکید کرد: جهاد کشاورزی در راستای استفاده از ظرفیت بانوان توانمند استان حرکت خواهد کرد.
در این مراسم، مهری محمودی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین معرفی و از زحمات زهره خوئینی تقدیر شد.