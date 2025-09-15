طرح سوال از شهردار قزوین در هیات رئیسه شورا وصول شد

به گزارش ایلنا از قزوین، فرج‌الله فصیحی رامندی با اعلام این خبر گفت: طرح سووال از شهردار قزوین که از سوی چهار عضو شورا ارایه شده است به کمیسیونی که همه اعضا درآن حضور خواهند داشت ارجاع می شود تا موارد بررسی شود.

وی بیان کرد: شهردار قزوین 15 روز فرصت دارد به سوالات پاسخ دهد چنانچه سوال کنندگان قانع نشدند به صحن علنی ارجاع می شود تا رسیدگی های بعدی کار انجام شود.

رئیس شورای شهر قزوین یادآور شد: شورا درحد وظایف و اختیارات قانونی خود برای طی مراحل قانونی طرح سوال کوتاهی نخواهد کرد.

انتهای پیام/