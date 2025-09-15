خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای شهر قزوین:

طرح سوال از شهردار قزوین در هیات رئیسه شورا وصول شد

طرح سوال از شهردار قزوین در هیات رئیسه شورا وصول شد
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: طرح سووال از شهردار قزوین که از سوی چهار عضو شورای اسلامی شهر قزوین ارایه شده است درهیات رئیسه شورا اعلام وصول شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرج‌الله فصیحی رامندی  با اعلام این خبر گفت: طرح سووال از شهردار قزوین که از سوی چهار عضو شورا ارایه شده است به کمیسیونی که همه اعضا درآن حضور خواهند داشت ارجاع می شود تا موارد بررسی شود.

وی بیان کرد: شهردار قزوین 15 روز فرصت دارد به سوالات پاسخ دهد چنانچه سوال کنندگان قانع نشدند به صحن علنی ارجاع می شود تا رسیدگی های بعدی کار انجام شود.

رئیس شورای شهر قزوین یادآور شد: شورا درحد وظایف و اختیارات قانونی خود برای طی مراحل قانونی طرح سوال کوتاهی نخواهد کرد.         

 

