نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار در ایام بازگشایی مدارس

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور در این باره گفت: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز دانش آموزان، جهت پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی، نظارت مستقیم بر قیمت های مصوب کالاهای مورد نیاز دانش آموزان از جمله: نوشت افزار، کیف و کفش، پوشاک، مواد غذایی همچنین کالاهای اساسی، شعبه سیار ویژه رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در محل نمایشگاه فروش پاییزه نمایشگاه های بین المللی قزوین مستقر می شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر قیمت و کیفیت محصولات این نمایشگاه با هرگونه گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، عدم صدور فاکتور و فروش اجباری برخورد قانونی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف و اجحاف با مراجعه به شعبه مستقر این مرجع مراتب را برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی گزارش کنند.

