خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات استان قزوین خبر داد؛

نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار در ایام بازگشایی مدارس

نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار در ایام بازگشایی مدارس
کد خبر : 1686199
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از استقرار شعبه سیار ویژه رسیدگی به شکایات شهروندان در محل نمایشگاه فروش پاییزه نمایشگاه های بین المللی قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از  قزوین، علیرضا حسن‌پور در این باره گفت: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز دانش آموزان، جهت پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی، نظارت مستقیم بر قیمت های مصوب کالاهای مورد نیاز دانش آموزان از جمله: نوشت افزار، کیف و کفش، پوشاک، مواد غذایی همچنین کالاهای اساسی، شعبه سیار ویژه رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در محل نمایشگاه فروش پاییزه نمایشگاه های بین المللی قزوین مستقر می شود. 

وی اضافه کرد: علاوه بر قیمت و کیفیت محصولات این نمایشگاه با هرگونه گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، عدم صدور فاکتور و فروش اجباری برخورد قانونی می شود. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف و اجحاف با مراجعه به شعبه مستقر این مرجع مراتب را برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی گزارش کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی