به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار ضیاءالدین حزنی عصر امروز در آیین افتتاح چهل واحد مسکونی برای ولی نعمتان در روستای حسن آباد کلج عنوان کرد: ماموریت اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأمین امنیت پایدار و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی است. سپاه در کنار این ماموریت اصلی و اساسی بحث محرومیت زدایی، مردم داری و مردم دوستی را در مناطق حساس کشور، نقاط مرزی و جاهای صعب العبور را انجام می دهد.

وی افزود: کارهایی که در سپاه استان قزوین انجام شد در راستای همان ماموریتی است که سپاه برای ما تعریف کرده است. مردم داری، مردم یاری و مردم دوستی و اقداماتی که کلا انجام شد در همین راستا بود.

سردار حزنی تصریح کرد: ما باید حواسمان به مردم ضعیف و مستضعف باشد، در کنار مردم و همراه آنها باشیم، چون مسئولین عوض می‌شوند؛ ولی مردم ثابت هستند.

وی یادآور شد: امروز چهل خانواده ای که به همت و تلاش سپاه عزیز استان قزوین صاحب خانه شده اند کار با ارزشی است؛ سپاه در کنار کمیته امداد با کمک خیرین و مردم چهل نفر را صاحب خونه کرده است.

وی تاکید کرد: وقتی با هم باشیم قادر به انجام کارهای خیلی بزرگی هستیم و قطعا خداوند هم در بحث بودجه و جاهای دیگر کمک می کند که بتوانیم موفق تر باشیم.

انتهای پیام/