با حضور معاون قرارگاه محرومیتزدایی سپاه انجام شد؛
افتتاح چهل واحد مسکونی برای محرومان در روستای حسنآباد کلج
عصر امروز با حضور معاون هماهنگکننده قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهل واحد مسکونی برای ولی نعمتان در روستای حسن آباد کلج افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار ضیاءالدین حزنی عصر امروز در آیین افتتاح چهل واحد مسکونی برای ولی نعمتان در روستای حسن آباد کلج عنوان کرد: ماموریت اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأمین امنیت پایدار و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی است. سپاه در کنار این ماموریت اصلی و اساسی بحث محرومیت زدایی، مردم داری و مردم دوستی را در مناطق حساس کشور، نقاط مرزی و جاهای صعب العبور را انجام می دهد.
وی افزود: کارهایی که در سپاه استان قزوین انجام شد در راستای همان ماموریتی است که سپاه برای ما تعریف کرده است. مردم داری، مردم یاری و مردم دوستی و اقداماتی که کلا انجام شد در همین راستا بود.
سردار حزنی تصریح کرد: ما باید حواسمان به مردم ضعیف و مستضعف باشد، در کنار مردم و همراه آنها باشیم، چون مسئولین عوض میشوند؛ ولی مردم ثابت هستند.
وی یادآور شد: امروز چهل خانواده ای که به همت و تلاش سپاه عزیز استان قزوین صاحب خانه شده اند کار با ارزشی است؛ سپاه در کنار کمیته امداد با کمک خیرین و مردم چهل نفر را صاحب خونه کرده است.
وی تاکید کرد: وقتی با هم باشیم قادر به انجام کارهای خیلی بزرگی هستیم و قطعا خداوند هم در بحث بودجه و جاهای دیگر کمک می کند که بتوانیم موفق تر باشیم.