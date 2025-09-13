به گزارش ایلنا از قزوین، به مناسبت گرامیداشت هفته وقف، محمد نوذری استاندار قزوین با حضور در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از فعالیت‌ها و برنامه‌های این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مدیران و مسئولان استانداری انجام شد، حجت‌الاسلام مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های این اداره کل در حوزه وقف، امور خیریه و خدمات فرهنگی ارائه کرد.

همچنین در این بازدید، حق‌لطفی معاون عمرانی استاندار، طاهرخانی فرماندار قزوین، گلدوزها مدیرکل حراست استانداری، عشایری مدیرکل بازرسی استانداری، رحیمی مدیرکل حوزه استاندار، نجفی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، بیدخام مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و خورشیدی معاون روابط عمومی استاندار، استاندار قزوین را همراهی کردند.

این بازدید در راستای گرامیداشت هفته وقف و بررسی روند اجرایی فعالیت‌های مرتبط با امور موقوفات در استان انجام شد.

