پرداخت بیش از 350 میلیارد تومان تسهیلات تولیدی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخ‌زاد ظهر امروز در حاشیه برگزاری جلسه کمیته تسهیلات تکلیفی حوزه تولید و اشتغال استان گفت: در سال جاری اعتبار 1100 میلیارد تومانی در حوزه تولید به استان ابلاغ شده و تاکنون با هماهنگی دستگاه‌ها و بانک‌های عامل بیش از 350 میلیارد تومان از این اعتبارات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: بمنظور تسریع در پرداخت تسهیلات ، دستگاههای اجرایی مکلف هستند که تمام ضوابط و شرایط را برای متقاضیان تشریح نموده تا از اتلاف وقت و هزینه متقاضی و دستگاههای اجرایی جلوگیری شود.

در این جلسه، چندین طرح متقاضی تسهیلات که توسط دستگاههای اجرایی منجمله، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن تجارت،میراث فرهنگی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهضت احیاء واحدهای اقتصادی و...واجد اولویت شناخته شده بودند، بررسی و مصوب شدند.

