پرداخت بیش از 350 میلیارد تومان تسهیلات تولیدی در قزوین
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: در سال جاری اعتبار 1100 میلیارد تومانی در حوزه تولید به استان ابلاغ شده و تاکنون با هماهنگی دستگاه‌ها و بانک‌های عامل بیش از 350 میلیارد تومان از این اعتبارات به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  علی فرخ‌زاد ظهر امروز در حاشیه برگزاری جلسه کمیته تسهیلات تکلیفی حوزه تولید و اشتغال  استان گفت: در سال جاری اعتبار 1100 میلیارد تومانی در حوزه تولید به استان ابلاغ شده و تاکنون با هماهنگی دستگاه‌ها و بانک‌های عامل بیش از 350 میلیارد تومان از این اعتبارات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: بمنظور تسریع در پرداخت تسهیلات ، دستگاههای اجرایی مکلف هستند که تمام ضوابط و شرایط را برای متقاضیان تشریح نموده تا از اتلاف وقت و هزینه متقاضی و دستگاههای اجرایی جلوگیری شود.

در این جلسه، چندین طرح متقاضی تسهیلات  که توسط دستگاههای اجرایی منجمله، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن تجارت،میراث فرهنگی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهضت احیاء واحدهای اقتصادی و...واجد اولویت شناخته شده بودند، بررسی و مصوب شدند.

