مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد؛
توزیع ۶۴ هزار تن نهاده دامی در استان قزوین
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان قزوین از توزیع 64 هزار تن نهاده دامی بین تولیدکنندگان این استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان توزیع نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه 192 درصدی را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاستهای حمایتی و با هدف تنظیم بازار نهادههای دامی و کالاهای اساسی، از ابتدای سال جاری تا کنون اقدامات موثری در حوزه تامین و توزیع نهادههای دامی انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم شهریور ماه، مجموعا 64 هزار تن نهادههای دامی شامل 31 هزار تن ذرت، 18 هزار تن سویا و 15 هزار تن جو بین تولیدکنندگان در سطح استان توزیع شده است.
به گفته غیاثوند، این نهادهها با هدف حمایت از بهرهبرداران فعال، در چارچوب سامانه بازارگاه و با نظارت کامل مراجع ذیربط عرضه شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین تاکید کرد: توزیع نهادههای دامی در راستای پشتیبانی از بخش دامپروری، ایجاد تعادل در بازار و حمایت از تولیدکنندگان صورت پذیرفته و روند توزیع بدون هیچ اختلالی در حال انجام است.
وی ادامه داد: این اقدام در حالی صورت میگیرد که تامین و توزیع به موقع نهادههای دامی، نقش مهمی در حفظ و توسعه تولیدات دامی و کاهش هزینههای تولید برای دامداران دارد.