خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد؛

توزیع ۶۴ هزار تن نهاده دامی در استان قزوین

توزیع ۶۴ هزار تن نهاده دامی در استان قزوین
کد خبر : 1684610
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان قزوین از توزیع 64 هزار تن نهاده دامی بین تولیدکنندگان این استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان توزیع نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه 192 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی و با هدف تنظیم بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از ابتدای سال جاری تا کنون اقدامات موثری در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم شهریور ماه، مجموعا 64 هزار تن نهاده‌های دامی شامل 31 هزار تن ذرت، 18 هزار تن سویا و 15 هزار تن جو بین تولیدکنندگان در سطح استان توزیع شده است.

به گفته غیاثوند، این نهاده‌ها با هدف حمایت از بهره‌برداران فعال، در چارچوب سامانه بازارگاه و با نظارت کامل مراجع ذیربط عرضه شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین تاکید کرد: توزیع نهاده‌های دامی در راستای پشتیبانی از بخش دامپروری، ایجاد تعادل در بازار و حمایت از تولیدکنندگان صورت پذیرفته و روند توزیع بدون هیچ اختلالی در حال انجام است.

وی ادامه داد: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تامین و توزیع به موقع نهاده‌های دامی، نقش مهمی در حفظ و توسعه تولیدات دامی و کاهش هزینه‌های تولید برای دامداران دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی