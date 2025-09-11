توزیع ۶۴ هزار تن نهاده دامی در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی و با هدف تنظیم بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از ابتدای سال جاری تا کنون اقدامات موثری در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم شهریور ماه، مجموعا 64 هزار تن نهاده‌های دامی شامل 31 هزار تن ذرت، 18 هزار تن سویا و 15 هزار تن جو بین تولیدکنندگان در سطح استان توزیع شده است.

به گفته غیاثوند، این نهاده‌ها با هدف حمایت از بهره‌برداران فعال، در چارچوب سامانه بازارگاه و با نظارت کامل مراجع ذیربط عرضه شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان قزوین تاکید کرد: توزیع نهاده‌های دامی در راستای پشتیبانی از بخش دامپروری، ایجاد تعادل در بازار و حمایت از تولیدکنندگان صورت پذیرفته و روند توزیع بدون هیچ اختلالی در حال انجام است.

وی ادامه داد: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تامین و توزیع به موقع نهاده‌های دامی، نقش مهمی در حفظ و توسعه تولیدات دامی و کاهش هزینه‌های تولید برای دامداران دارد.

