رئیس بسیج دانشآموزی قزوین خبر داد؛
آموزش 235 نفر از دانش آموزان قزوینی در دوره توانمندسازی یاوران ولایت
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین گفت: یازدهمین دوره طرح یاوران ولایت با حضور 235 نفر از فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی استان قزوین به مدت 3 روز از 23 لغایت 25 شهریورماه در دانشگاه بینالمللی حضرت امام(ره) برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، ابراهیم رسولیفر با اعلام این خبر گفت: طرح یاوران ولایت ویژه فرماندهان واحدهای مدارس متوسطه دوم براساس بیانیه گام دوم انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند اعتلای بسیج با هدف تربیت و کادرسازی برای انقلاب و تمدنسازی اجرا میشود.
وی اضافه کرد: به شرکت کنندگان در این دوره توانمندسازی مباحث و مطالبی در زمینههای مختلف دشمنشناسی، پاسخ به سوالات و شبهات در رابطه با دفاع مقدس 12 روزه در قالب جهاد تبیین، مخاطبشناسی، سواد رسانه و مهارتهای ایجاد تشکیلات و تشکلهای دانشآموزی توسط اساتید و مربیان توانمند آموزشهایی بصورت گفتگوهای دو طرفه ارائه خواهد شد.
رسولیفر بیان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته شرکت کنندگان در این دوره مهارت لازم را برای تعامل بهتر و بیشتر با مدیران مدارس و دانشآموزان کسب خواهند کرد و نسبت به اقناعسازی گروه همسالان خود در مباحث تربیتی،اعتقادی،اخلاقی و تبیینی از طریق حلقه های گفتگو و پاتوق های مباحثه ای توانمند خواهند شد تا شاهد رشد فعالیتهای فرهنگی،تربیتی و تبیینی در سطح مدارس استان باشیم.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان قزوین گفت: دوره یاوران ولایت بسیج دانشآموزی با هدف توانمندسازی فرماندهان واحدهای پیشگامان مقطع متوسطه دوم از 23 تا 25 شهریورماه در دانشگاه بین المللی امام(ره) برگزار میشود.
وی در پایان تاکید کرد: در برگزاری این دوره از همکاری و زحمات همکاران اداره آموزش وپرورش بویژه مدیر کل محترم ،معاونین و روسای مناطق 14 گانه آموزش وپرورش،فرماندهان حوزه های بسیج دانشآموزی و همچنین مسئولان دانشگاه بین المللی امام(ره) تشکر و قدردانی می کنم، آرزوی ما موفقیت همه دانشآموزان در عرصه های مختلف است.