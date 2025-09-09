مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبر داد:
برگزاری جشن عاطفههای قزوین در بیش از 2300 پایگاه
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از آغاز جشن ملی عاطفه ها در 2337 پایگاه کمیته امداد در سطح استان برای جمع آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری با اعلام این خبر گفت: جشن ملی عاطفهها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق و جمع آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند برگزار میشود.
وی افزود: این جشن از اول شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد و پایگاههای جمع آوری کمیته امداد به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه 20 شهریور ماه در سطح معابر، مساجد، پایگاههای بسیج، مراکز نیکوکاری و ... برگزار و در روز جمعه 21 شهریور در میعادگاههای نمازجمعه برپا خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با بیان اینکه 8 هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین قرار دارند، گفت: با اعتبارات دولتی ، مساعدتهای خیرین و مراکز نیکوکاری برای کلیه این عزیزان لوازم التحریر به ارزش 40 میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.
ظاهری ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار دیار مینودری می توانند از طریق شماره کارت 6037997950028515 و سامانه سما راسال عدد 3 به سرشماره 3000333328 و سامانه اینترنتی www.emdad33808.ir و کد دستوری *8877*028# کمکهای خود را به دست دانش اموزان نیازمند برسانند.