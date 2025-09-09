به گزارش ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری با اعلام این خبر گفت: جشن ملی عاطفه‌ها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق و جمع آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشن از اول شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد و پایگاههای جمع آوری کمیته امداد به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه 20 شهریور ماه در سطح معابر، مساجد، پایگاههای بسیج، مراکز نیکوکاری و ... برگزار و در روز جمعه 21 شهریور در میعادگاههای نمازجمعه برپا خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با بیان اینکه 8 هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین قرار دارند، گفت: با اعتبارات دولتی ، مساعدتهای خیرین و مراکز نیکوکاری برای کلیه این عزیزان لوازم التحریر به ارزش 40 میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.

ظاهری ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار دیار مینودری می توانند از طریق شماره کارت 6037997950028515 و سامانه سما راسال عدد 3 به سرشماره 3000333328 و سامانه اینترنتی www.emdad33808.ir و کد دستوری *8877*028# کمک‌های خود را به دست دانش اموزان نیازمند برسانند.

انتهای پیام/