سرمایه بانک ملی ایران از 991 همت گذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدطاهر حسینی ظهر امروز در مراسم نودوهفتمین سالروز تأسیس بانک ملی که در شعبه مرکزی بانک ملی استان قزوین برگزار شد، گفت: بانک‌های ایران در دوران قاجار بیشتر خارجی بودند و مدیران آن زمان به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند، بنابراین در سال 1285 نخستین جرقه تأسیس بانک زده شد و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در شهریور سال 1306 بانک ملی تأسیس شد.

وی اضافه کرد: در آن زمان تأسیس و راه‌اندازی بانک ملی به 2 میلیون تومان سرمایه نیاز داشت که در آن دوران هیچ‌کس این مقدار پول را نداشت و به همین دلیل اشرف‌الملوک فخرالدوله به خاطر حسن وطن‌پرستی طلای خود را فروخت و سرمایه تأسیس بانک ملی را فراهم کرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین از عبور سرمایه بانک ملی از 991 همت خبر داد و گفت: ساختمان بانک ملی سبزه‌میدان قزوین در سال 1310 افتتاح شده و واجد ارزش تاریخی است و همچنان استوار مانده و به هم‌استانی‌ها خدمت‌رسانی می‌کند.

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر با 43 شعبه در استان قزوین به مردم خدمت‌رسانی می‌کنیم، افزود: در سوانح غیرمترقبه مثل زلزله آوج، الموت، کرمان و زنجان همکاران پس از 2 روز از بروز حادثه در محل حاضر شدند تا با تأمین مالی دردهای مردم و زلزله‌زدگان را تسکین دهند.

وی ادامه داد: در زمانی که همه دستگاه‌های اداری در مواقع بحرانی تعطیل می‌شدند، بانک‌ها پای کار بودند و چه بسا شلوغ‌تر شدند، به عنوان مثال 45 هزار نفر همکاران بانکی در کشور در یک برهه زمانی کرونا گرفتند و چندین نفر جان باختند.

مدیر شعب بانک ملی استان قزوین با اشاره به همکاری بانک ملی با دستگاه‌های خدمات‌رسان و حمایتی گفت: بانک ملی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی با نهادهایی مانند بنیاد مسکن و بنیاد علوی همکاری مثال‌زدنی دارد.

در پایان این مراسم میرشاهپور نجند قدیمی‌ترین کارمند بانک ملی در استان قزوین با 102 سال سن کیک نودوهفتمین سالروز تأسیس بانک ملی را برش داد و مورد تشویق حضار در مراسم قرار گرفت.

انتهای پیام/