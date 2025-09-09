معاون استاندار قزوین:
«بانک ملی» سرآمد نظام بانکی کشور است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: بانک ملی بهعنوان سرآمد نظام بانکی کشور، با سابقهای پرافتخار و خدمات گسترده، نقشی متمایز در پویایی اقتصاد ملی و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان ایفا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور ظهر امروز در مراسم گرامیداشت نودوهفتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران که در شعبه مرکزی بانک ملی استان قزوین برگزار شد، گفت: بانک ملی بهعنوان سرآمد نظام بانکی کشور، با سابقهای پرافتخار و خدمات گسترده، نقشی متمایز در پویایی اقتصاد ملی و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان ایفا کرده است.
وی اضافه کرد: در همه کشورهای دارای حاکمیت مقتدر، اقتصاد پویا بر پایه فعالیت بانکهای بزرگ و مشتریمدار شکل میگیرد و بانک ملی ایران نمونهای برجسته از چنین بانکی در کشور است.
معاون استاندار قزوین با بیان اینکه برخی بانکها قدمت بیشتری نسبت به بانک ملی دارند، گفت: با این حال بانک ملی با خدمات متنوع و اثرگذار، جایگاه متمایزی در اقتصاد ایران برای خود ایجاد کرده و امروز حدود 4 هزار و 500 واحد از حمایت و خدمات گسترده بانک ملی بهرهمند هستند.
احمدپور با اشاره به رشد قارچگونه برخی بانکهای خصوصی در سالیان اخیر و صدمات آنها به اعتماد عمومی افزود: گرچه گسترش بانکهای قارچگونه در سالهای گذشته خسارتهایی به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بدبینی بخشی از جامعه نسبت به نظام بانکی شد، اما بانکهای اصیلی مانند ملی به خاطر ریشهدار بودن دوام آورده و ماندگار شده و در نهایت اعتماد مردم به خود را حفظ کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مردم بین بانکهای خصوصی و بانک ملی، بانک ملی را انتخاب میکنند و این موضوع نشانگر سرمایه اجتماعی و مردمی این بانک است و کارمندان بانک ملی باید به این اعتماد مردمی افتخار کرده و فراموش نکنند که این موفقیت مرهون سالها تلاش و زحمت است.
معاون استاندار قزوین شکلگیری انقلاب اسلامی را نتیجه حمایت بازاریان دانست و تصریح کرد: حاکمیت موفق اقتصادی میتواند مسیر توسعه را سرعت ببخشد و بانک ملی در این مسیر همچنان نقشی اساسی ایفا میکند.