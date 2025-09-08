خبرگزاری کار ایران
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز خبر داد؛

آغاز برداشت هندوانه دیم از مزارع شریف‌آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از آغاز برداشت هندوانه دیم از سطح مزارع شریف‌آباد خبر داد و پیش‌بینی کرد بیش از 1600 تن محصول از این مزارع برداشت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، علیرضا برخی با اعلام این خبر گفت: برداشت هندوانه دیم از سطح 200 هکتار از مزارع شریف‌آباد آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود بیش از 1600 تن هندوانه دیم از این مزارع برداشت  شود .

وی با اشاره به اینکه تاکنون 20 درصد محصول برداشت شده است، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

برخی همچنین با تأکید بر کیفیت بالای هندوانه دیم شریف‌آباد، خاطرنشان کرد: هندوانه دیم شریف‌آباد از لحاظ کیفیت، سابقه‌ای چند صد ساله در سطح استان و کشور دارد و به عنوان یک محصول مرغوب شناخته می‌شود.

گفتنی است، کشت دیم هندوانه در منطقه شریف‌آباد به دلیل سازگاری با شرایط کم‌آبی و اقلیم خشک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی این منطقه ایفا می‌کند.

