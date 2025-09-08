به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا برخی با اعلام این خبر گفت: برداشت هندوانه دیم از سطح 200 هکتار از مزارع شریف‌آباد آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود بیش از 1600 تن هندوانه دیم از این مزارع برداشت شود .

وی با اشاره به اینکه تاکنون 20 درصد محصول برداشت شده است، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

برخی همچنین با تأکید بر کیفیت بالای هندوانه دیم شریف‌آباد، خاطرنشان کرد: هندوانه دیم شریف‌آباد از لحاظ کیفیت، سابقه‌ای چند صد ساله در سطح استان و کشور دارد و به عنوان یک محصول مرغوب شناخته می‌شود.

گفتنی است، کشت دیم هندوانه در منطقه شریف‌آباد به دلیل سازگاری با شرایط کم‌آبی و اقلیم خشک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی این منطقه ایفا می‌کند.

