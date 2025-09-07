انتخاب هیات مدیره خانه مطبوعات قزوین
هیات مدیره خانه مطبوعات قزوین انتخاب شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، آگهی تغییرات مؤسسه غیرتجاری خانه مطبوعات و رسانههای کشور به شناسه ملی 14007476378 و به شماره ثبت 44247 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1403/12/15 و مجوز شماره 1404/107375 مورخه 1404/1/30 معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مازیار هوشمند به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای افشار پرویزی بابادی با کد ملی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی مشیرینیا به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره، خانم سیده ناهید کریمی کاسوائی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای ساسان شیخی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای محمد امین احمد بیگی قجر به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای اکبر بابایی به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره، خانم صدیقه قدم به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره، آقای حبیب احمدی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای فخرالدین یوسفپور به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره آقای ابراهیم افشاری به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای توفیق مفاخری به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند.
آقای سید رضا میر حسینی به عنوان بازرس اصلی آقای ابوطالب طرهانینژاد به عنوان بازرس اصلی آقای سید مصطفی جعفری با کد ملی به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند.