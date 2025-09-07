رئیس اتاق تعاون استان قزوین:
کار تعاونیهای مسکن خرید زمین خارج از بافت مسکونی نیست / تعاونی باورس زمین کشاورزی خریداری کرده است
رئیس اتاق تعاون استان قزوین گفت: تعاونیهای مسکن باید نسبت به خرید زمین دارای کاربری مسکونی اقدام کنند و کار یک تعاون این نیست که زمین خارج از محدوده مسکونی خریداری کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روحالله زارعی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در حال حاضر در شهرها راغب به تشکیل تعاونی نیستند و گرایش به تشکیل تعاونی بیشتر در روستاهاست.
وی اضافه کرد: بنابراین در راستای ایجاد تولید و اشتغال در حال راهاندازی تعاونیهای توسعه روستایی و گردشگری در مناطق روستایی هستیم که این کار را در الموت و طارم انجام دادیم.
رئیس اتاق تعاون استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثریت افرادی که در ابتدای انقلاب بودند، بازنشسته شدند، نوعی مهاجرت معکوس از شهر به روستاها اتفاق افتاده است.
زارعی افزود: این افراد ظرفیت مناسبی برای راهاندازی و مدیریت تعاونیهای روستایی داریم، چرا که سالها در بدنه اداری یا کارخانجات کار کردهاند و صاحب تجربه هستند.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که مدیران جوان برای تعاونیها ایجاد کردند، رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهکارگیری مدیران باسود و باتجربه برای اداره تعاونیها است.
رئیس اتاق تعاون استان قزوین در جواب سؤال یکی از خبرنگاران درباره تعاونی مسکن باورس گفت: مشکل بزرگ این تعاونی مسکن این است که یک زمین کشاورزی را خریداری کرده تا بعد نسبت به تغییرکاربری آن برای ساخت مسکن اقدام کند.
زارعی اضافه کرد: تعاونیهای مسکن باید نسبت به خرید زمین دارای کاربری مسکونی اقدام کنند و کار یک تعاون این نیست که زمین خارج از محدوده مسکونی خریداری کند.