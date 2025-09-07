به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روح‌الله زارعی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در حال حاضر در شهرها راغب به تشکیل تعاونی نیستند و گرایش به تشکیل تعاونی بیشتر در روستاهاست.

وی اضافه کرد: بنابراین در راستای ایجاد تولید و اشتغال در حال راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه روستایی و گردشگری در مناطق روستایی هستیم که این کار را در الموت و طارم انجام دادیم.

رئیس اتاق تعاون استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثریت افرادی که در ابتدای انقلاب بودند، بازنشسته شدند، نوعی مهاجرت معکوس از شهر به روستاها اتفاق افتاده است.

زارعی افزود: این افراد ظرفیت مناسبی برای راه‌اندازی و مدیریت تعاونی‌های روستایی داریم، چرا که سال‌ها در بدنه اداری یا کارخانجات کار کرده‌اند و صاحب تجربه‌ هستند.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که مدیران جوان برای تعاونی‌ها ایجاد کردند،‌ رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌کارگیری مدیران باسود و باتجربه برای اداره تعاونی‌ها است.

رئیس اتاق تعاون استان قزوین در جواب سؤال یکی از خبرنگاران درباره تعاونی مسکن باورس گفت: مشکل بزرگ این تعاونی مسکن این است که یک زمین کشاورزی را خریداری کرده تا بعد نسبت به تغییرکاربری آن برای ساخت مسکن اقدام کند.

زارعی اضافه کرد: تعاونی‌های مسکن باید نسبت به خرید زمین دارای کاربری مسکونی اقدام کنند و کار یک تعاون این نیست که زمین خارج از محدوده مسکونی خریداری کند.

