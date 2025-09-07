به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، وحید انتظاری عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در استان قزوین 983 تعاونی فعال داریم و بیش از دو برابر این تعداد یعنی حدود دوسوم تعاونی‌های استان قزوین راکد و غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های فعال باعث ایجاد نشاط اجتماعی می‌شوند، اضافه کرد: در حال حاضر 5 درصد از تعاونی‌های فعال ما دچار مشکل هستند، اما با توجه به برجسته‌سازی مشکلات این تعاونی‌ها طوری به نظر می‌رسد که انگار همه تعاونی‌ها دارای مشکل هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به سهم تعاونی‌ها از اقتصاد استان گفت: تعاونی‌های استان قزوین 8 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم با سهم 25 درصدی ذکرشده در قانون اساسی فاصله دارد.

انتظاری افزود: در حال حاضر 27 هزار نفر عضو تعاونی‌های استان قزوین هستند و این تعاونی‌ها توانسته‌اند 16 هزار شغل در استان قزوین ایجاد کنند و احداث نواحی مسکونی بزرگ استان از جمله شهرک مهرگان و مینودر از یادگاری‌های تعاونی‌های مسکن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان قزوین 260 تعاونی کشاورزی، 147 تعاونی صنعتی، 146 تعاونی حمل‌ونقل، 102 تعاونی تولیدی-توزیعی، 96 تعاونی مسکن، 52 تعاونی تأمین نیاز صنفی و 46 تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داریم و سایر تعاونی‌های فعال در عرصه‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین همچنین درباره تسهیلات پرداخت‌شده به تعاونی‌های استان در یک‌سال اخیر گفت: طی این مدت تعاونی‌های استان قزوین برای دریافت 142 میلیارد تومان تسهیلات به بانک توسعه تعاون معرفی شده‌اند.

انتظاری اضافه کرد: در مجموع طی یک‌سال گذشته تعاونی‌های استان قزوین 100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که این میزان تسهیلات در اختیار 30 تعاونی استان قزوین قرار گرفته است و 42 میلیارد تومان از تسهیلات یادشده هنوز به تعاونی‌ها پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: رویکرد ما در حوزه تعاونی‌ها راه‌اندازی تعاونی توسعه عمران، حمایت از شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و تعاونی‌های محله‌محور و همچنین حمایت از تعاونی‌هایی است که در حوزه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی فعالیت دارند.

