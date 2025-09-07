خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین:

فقط 5 درصد تعاونی‌های قزوین مشکل دارند / تعاونی‌های مشکل‌دار برجسته ‌شدند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در حال حاضر 5 درصد از تعاونی‌های فعال ما دچار مشکل هستند، اما با توجه به برجسته‌سازی مشکلات این تعاونی‌ها طوری به نظر می‌رسد که انگار همه تعاونی‌ها دارای مشکل هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  وحید انتظاری عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در استان قزوین 983 تعاونی فعال داریم و بیش از دو برابر این تعداد یعنی حدود دوسوم تعاونی‌های استان قزوین راکد و غیرفعال هستند.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های فعال باعث ایجاد نشاط اجتماعی می‌شوند، اضافه کرد: در حال حاضر 5 درصد از تعاونی‌های فعال ما دچار مشکل هستند، اما با توجه به برجسته‌سازی مشکلات این تعاونی‌ها طوری به نظر می‌رسد که انگار همه تعاونی‌ها دارای مشکل هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به سهم تعاونی‌ها از اقتصاد استان گفت: تعاونی‌های استان قزوین 8 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم با سهم 25 درصدی ذکرشده در قانون اساسی فاصله دارد.

انتظاری افزود: در حال حاضر 27 هزار نفر عضو تعاونی‌های استان قزوین هستند و این تعاونی‌ها توانسته‌اند 16 هزار شغل در استان قزوین ایجاد کنند و احداث نواحی مسکونی بزرگ استان از جمله شهرک مهرگان و مینودر از یادگاری‌های تعاونی‌های مسکن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان قزوین 260 تعاونی کشاورزی، 147 تعاونی صنعتی، 146 تعاونی حمل‌ونقل، 102 تعاونی تولیدی-توزیعی، 96 تعاونی مسکن، 52 تعاونی تأمین نیاز صنفی و 46 تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داریم و سایر تعاونی‌های فعال در عرصه‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین همچنین درباره تسهیلات پرداخت‌شده به تعاونی‌های استان در یک‌سال اخیر گفت: طی این مدت تعاونی‌های استان قزوین برای دریافت 142 میلیارد تومان تسهیلات به بانک توسعه تعاون معرفی شده‌اند.

انتظاری اضافه کرد: در مجموع طی یک‌سال گذشته تعاونی‌های استان قزوین 100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که این میزان تسهیلات در اختیار 30 تعاونی استان قزوین قرار گرفته است و 42 میلیارد تومان از تسهیلات یادشده هنوز به تعاونی‌ها پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: رویکرد ما در حوزه تعاونی‌ها راه‌اندازی تعاونی توسعه عمران، حمایت از شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و تعاونی‌های محله‌محور و همچنین حمایت از تعاونی‌هایی است که در حوزه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی فعالیت دارند.

