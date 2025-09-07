رئیس بسیج رسانه استان قزوین:
دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در میان جوانان است
رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین گفت: دشمن در جنگ ترکیبی بهدنبال ایجاد یأس و ناامیدی در میان جوانان است، اما رسانهها با روایت درست دستاوردها میتوانند این نقشه را خنثی کنند. به فضل الهی، برگزاری «جام رسانه امید» گامی مهم برای تولید محتوای مثبت و امیدبخش خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی اسدالله صبح امروز در آیین افتتاح «جام رسانه امید» گفت: این رویداد با هدف تقویت گفتمان امید و روایت دستاوردهای کشور طراحی شده و امسال با حضور جمعی از اصحاب رسانه استان به اجرا درآمده است.
وی افزود: در این دوره چهار محور اصلی برای رقابت و تولید محتوا پیشبینی شده که شامل «امنیت و امید»، «آب و امید»، «علم و فناوری و امید» و «صنعت و امید» است. در هر بخش نیز کارشناسان و مسئولان مرتبط به بیان دیدگاهها و تحلیلهای خود خواهند پرداخت.
اسدالله با اشاره به فرآیند داوری تولیدات رسانهای گفت: شاخصهای ارزیابی آثار در این جشنواره شامل تعداد تولیدات، کیفیت محتوای تولیدی، میزان بازدید، تعداد اشتراکگذاری و واکنش مخاطبان خواهد بود. بر این اساس، شرکتکنندگان فرصت دارند تا ظرف ۳۶ ساعت تولیدات خود را آماده و در بسترهای مشخصشده بارگزاری کنند.
رییس بسیج رسانه استان قزوین با تاکید بر اهمیت امیدآفرینی در فضای رسانهای کشور اظهار داشت: برخی تصور میکنند امیدآفرینی به معنای پنهان کردن ضعفهاست، در حالیکه چنین نیست. امیدآفرینی یعنی در کنار بیان مشکلات، ظرفیتها و فرصتهای کشور نیز بازتاب یابد تا جوانان بدانند هیچ بنبستی وجود ندارد و همواره میتوان مسیرهای تازهای برای پیشرفت گشود.
وی تصریح کرد: دشمن در جنگ ترکیبی بهدنبال ایجاد یأس و ناامیدی در میان جوانان است، اما رسانهها با روایت درست دستاوردها میتوانند این نقشه را خنثی کنند. به فضل الهی، برگزاری «جام رسانه امید» گامی مهم برای تولید محتوای مثبت و امیدبخش خواهد بود.