خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ولی فقیه در سپاه قزوین:

تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است

تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است
کد خبر : 1682941
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان قزوین گفت: تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است. دشمن به دنبال ایجاد دیوار بین احزاب است و رسانه‌ها باید دیوار ایجادشده توسط دشمن را فرو بریزند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  حجت‌الاسلام علی یوسفی  صبح امروز در مراسم رویداد جام امید با تبریک میلاد پیامبر بزرگ اسلام و یادآوری و اهمیت وحدت در جامعه اسلامی گفت: جامعه امروز بیشتر از هرزمان نیازمند وحدت  است و وفاق همان وحدت و انسجام ملی است و رسانه ها در ایجاد وحدت نقش اساسی دارند. 

یوسفی در ادامه افزود: تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است. دشمن به دنبال ایجاد دیوار بین احزاب است و رسانه‌ها باید دیوار ایجادشده توسط دشمن را فرو بریزند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین در بخش دوم سخنان خود در رابطه با امنیت و امید گفت:  امنیت زمانی مخدوش بشود تازه اهمیت آن شناخته خواهد شد. 

یوسفی ادامه داد: امید در جامعه هرچقدر بیشتر بشود کفیت زندگی بیشترخواهدشد.

وی یادآور شد: بین امید و امنیت رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در جبهه کفر و مسلمانی  شهادت یک پاداش و امید نامتناهی است و افرادی مثل حاج قاسم سلیمانی و یا سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با شوق و شعف به استقبال شهادت می روند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی