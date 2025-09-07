نماینده ولی فقیه در سپاه قزوین:
تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است
نماینده ولی فقیه در سپاه استان قزوین گفت: تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است. دشمن به دنبال ایجاد دیوار بین احزاب است و رسانهها باید دیوار ایجادشده توسط دشمن را فرو بریزند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام علی یوسفی صبح امروز در مراسم رویداد جام امید با تبریک میلاد پیامبر بزرگ اسلام و یادآوری و اهمیت وحدت در جامعه اسلامی گفت: جامعه امروز بیشتر از هرزمان نیازمند وحدت است و وفاق همان وحدت و انسجام ملی است و رسانه ها در ایجاد وحدت نقش اساسی دارند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین در بخش دوم سخنان خود در رابطه با امنیت و امید گفت: امنیت زمانی مخدوش بشود تازه اهمیت آن شناخته خواهد شد.
یوسفی ادامه داد: امید در جامعه هرچقدر بیشتر بشود کفیت زندگی بیشترخواهدشد.
وی یادآور شد: بین امید و امنیت رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در جبهه کفر و مسلمانی شهادت یک پاداش و امید نامتناهی است و افرادی مثل حاج قاسم سلیمانی و یا سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با شوق و شعف به استقبال شهادت می روند.