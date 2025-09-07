به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی یوسفی صبح امروز در مراسم رویداد جام امید با تبریک میلاد پیامبر بزرگ اسلام و یادآوری و اهمیت وحدت در جامعه اسلامی گفت: جامعه امروز بیشتر از هرزمان نیازمند وحدت است و وفاق همان وحدت و انسجام ملی است و رسانه ها در ایجاد وحدت نقش اساسی دارند.

یوسفی در ادامه افزود: تاثیرگذاری رسانه از بمب اتم بیشتر است. دشمن به دنبال ایجاد دیوار بین احزاب است و رسانه‌ها باید دیوار ایجادشده توسط دشمن را فرو بریزند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قزوین در بخش دوم سخنان خود در رابطه با امنیت و امید گفت: امنیت زمانی مخدوش بشود تازه اهمیت آن شناخته خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: امید در جامعه هرچقدر بیشتر بشود کفیت زندگی بیشترخواهدشد.

وی یادآور شد: بین امید و امنیت رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در جبهه کفر و مسلمانی شهادت یک پاداش و امید نامتناهی است و افرادی مثل حاج قاسم سلیمانی و یا سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با شوق و شعف به استقبال شهادت می روند.

