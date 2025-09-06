آغاز عملیات اجرایی ساخت مرکز تجارت زیتون قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این مراسم صبح امروز با حضور جواد حق لطفی معاون عمرانی استانداری، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از تولیدکنندگان و زیتون‌کاران استان برگزار شد.

این مرکز در زمینی به مساحت 65 هزار مترمربع احداث می‌شود که شامل 16 هزار مترمربع بازارچه عرضه محصولات زیتون و 11 هزار مترمربع ساختمان اداری و خدماتی خواهد بود. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این مجتمع 600 میلیارد تومان است.

هدف از احداث این بازارچه، ارتقای درآمد تولیدکنندگان زیتون از طریق فروش مستقیم محصولات، تکمیل زنجیره ارزش زیتون و ایجاد اشتغال پایدار محلی عنوان شده است.

این طرح با رویکرد نوآورانه در زنجیره ارزش زیتون، از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به عنوان یک نمونه از تعاونی، مدیریت پایدار روستایی و کشاورزی مطرح است. پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این مرکز، 396 فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و 510 فرصت شغلی به‌صورت غیرمستقیم ایجاد شود.

جواد حق‌لطفی، معاون عمرانی استاندار در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز تجارت زیتون قزوین با تأکید بر اهمیت طرح‌های مردم‌نهاد در بخش کشاورزی از تمامی دستگاه‌هایی که در شکل‌گیری این طرح مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به مردمی و تعاونی بودن این طرح گفت: این طرح تأثیر بسزایی در اقتصاد مردم منطقه خواهد داشت و ما علاقه‌مند به حمایت از این نوع طرح‌ها در بخش کشاورزی هستیم.

معاون عمرانی استاندار قزوین شکل‌گیری این طرح را گامی در راستای ادغام اقتصاد خرد و بزرگ دانست و افزود: محل اجرای این طرح در مسیر بسیار مهم و نقطه خوبی واقع شده است. وی همچنین از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواست تا در راستای بهره‌برداری و خدمت‌رسانی سریع به مسافران اهتمام ورزند.

حق‌لطفی با یادآوری اینکه استان قزوین دومین تولید کننده محصول زیتون کشور است، ادامه داد: مرکز تجارت زیتون قزوین با هدف توسعه اقتصاد منطقه و ارائه خدمات به مسافران و تولیدکنندگان زیتون احداث می‌شود و انتظار می‌رود نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

انتهای پیام/