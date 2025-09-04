مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خبر داد؛
93 درصد خانوادههای تحت حمایت دهکهای یک تا 3 هستند
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: 93 درصد خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) در استان قزوین دهکهای 1 تا 3 هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری ضمن تقدیر از مؤدیان زکات که با پرداخت زکات نقش مهمی در رفع محرومیت ایفا میکنند، گفت: تشکیل کمیته امداد توسط حضرت امام خمینی (ره) تنها 22 روز پس از پیروزی انقلاب نشان از اهمیت رسیدگی به امور نیازمندان دارد و ما بعنوان سربازان این انقلاب باید به این نکته توجه ویژه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: از موهبتهای کار در کمیته امداد امامخمینی(ره) همنشینی با علما، فقرا و ابرار که همان خیران هستند، است که سبب برکت در کار میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در ادامه با تقدیر از تلاشهای مبلغین زکات که در ترویج فرهنگ زکات و فعالیتهای بسیار خوبی دارند، عنوان کرد: 50 درصد کمکهای کمیته امداد از محل درآمدهای مردمی است، ولی این درآمدها برای رفع مشکلات نیازمندان کافی نیست و تبیین فریضه زکات برای مؤدیان در جهت پرداخت زکات بعنوان یه واجب شرعی لازم و ضروری است .
ظاهری افزود: قزوین جزو 9 استان اول کشور در کاشت گندم و جو است، ولی در سال گذشته 51 میلیارد زکات واجب و جمعآوری شده که تا مقدار واقعی که بضاعت استان قزوین می باشد فاصله زیادی دارد و خواستار تلاش بیشتر در زمینه ترویج این واجب الهی در بین مؤدیان هستیم.