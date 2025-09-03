خبرگزاری کار ایران
در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛

تولید بیش از پنج میلیارد کیلو وات ساعت برق

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهیدرجایی گفت: نیروگاه شهید رجایی در 5ماه نخست سال بیش از 5میلیارد و سیصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری تحویل داده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، حمید کاتبی در تشریح این خبر گفت : در 5 ماهه نخست امسال، 5  میلیارد و 294  میلیون و 176 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای  بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری برق تحویل شده است. 

وی تصریح کرد: از این میزان انرژی،2 میلیارد و 603 میلیون و935 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 9 گانه نیروگاه سیکل ترکیبی و  2میلیارد و 690 میلیون و 241 هزار کیلووات ساعت انرژی در 4 واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی قزوین یکی از  نیروگاه های بزرگ کشور است که با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات  سالانه در حدود 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید و تحویل شبکه سراسری می دهد.

 

