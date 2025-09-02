به گزارش ایلنا از قزوین، مهدی جلوخانی با اعلام این خبر گفت: در مرداد ماه سال جاری مجوز بهداشتی برای صادرات 413 هزار و 330 کیلو گرم تخم مرغ خوراکی پس از انجام آزمایش های مربوطه به مقصد کشور قطر صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت مجوز بهداشتی صادرات 30 هزار قطعه آبزیان زینتی به مقصد کشور عراق و 85 هزار قطعه جوجه یکروزه تخم گذار به مقصد کشور افغانستان صادر شده است .

این مقام مسئول همجنین از صدور مجوز برای خروج حیوانات خانگی به مقصد کشورهای آلمان ، ارمنستان و ترکیه خبر داد.

