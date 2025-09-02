خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دامپزشکی قزوین:

مجوز صادرات ۴۰۰ تن تخم‌مرغ از استان صادر شد

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین از صدور مجوز صادرات بیش از ۴۰۰ تن تخم‌مرغ خبر داد.

به گزارش ایلنا از  قزوین،   مهدی جلوخانی با اعلام این خبر گفت: در مرداد ماه سال جاری مجوز بهداشتی برای صادرات 413 هزار و 330 کیلو گرم تخم مرغ خوراکی پس از انجام آزمایش های مربوطه به مقصد کشور قطر صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت مجوز بهداشتی صادرات 30 هزار قطعه آبزیان زینتی به مقصد کشور عراق و 85 هزار قطعه جوجه یکروزه تخم گذار به مقصد کشور افغانستان صادر شده است .

این مقام مسئول همجنین از صدور  مجوز برای خروج حیوانات خانگی به مقصد کشورهای آلمان ، ارمنستان و ترکیه خبر داد.

انتهای پیام/
