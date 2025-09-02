آغاز برداشت زیتون از باغات استان قزوین
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت زیتون از باغات استان خبر داد و گفت: پیشبینی میکنیم ۱۰ تا ۱۵ هزار تن محصول از باغات استان برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد پیله فروش با اعلام این خبر گفت: از مجموع ۱۰۵۲۱ هکتار باغات زیتون در استان قزوین، ۹۷۲۳ هکتار بارور و ۷۹۸ هکتار غیر بارور هستند. عمده باغهای زیتون استان در بخش طارمسفلی و قسمتی از الموت غربی متمرکز شدهاند.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود باغداران استان به منظور پیشگیری از خسارت آفت مگس زیتون، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد محصول خود را به صورت کنسروی (سبز) و مابقی محصول را به صورت روغنی برداشت کنند.
لازم به ذکر است برداشت این محصول در ارقام زودرس از نیمه اول شهریور آغاز شده و تا نیمه اول آذر ماه در ارقام روغنی ادامه خواهد داشت.
زیتون به عنوان یکی از محصولات مهم باغی مقاوم به خشکی، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، توسعه صنایع تبدیلی و همچنین ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک در استان دارد. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در سالهای اخیر برنامههای توسعه کشت، بهبود مدیریت باغات و ارتقای کیفیت فرآوری زیتون را در دستور کار قرار داده است.