به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه، با اعلام این خبر گفت: عملیات برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان قزوین در سطح سه هزار هکتار آغاز شده و رقم غالب کشت‌شده در این منطقه، هاشمی است.

وی افزود: هم‌اکنون برداشت از مزارع برنج روستای علیا از توابع مرکز جهاد کشاورزی رازمیان آغاز شده است.

خیر خواه افزود: سطح اراضی شالیزاری تحت پوشش مرکز رازمیان ۱۶۵۰ هکتار است و متوسط عملکرد برداشت، ۶ تن شلتوک در هر هکتار تخمین زده می‌شود.

به گفته‌ی کارشناسان جهاد کشاورزی، با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و تلاش کشاورزان، انتظار می‌رود برداشت برنج در سال جاری با کیفیت و کمیت مطلوبی انجام شود.

