پیش‌بینی برداشت ۱۸۰۰۰ تن شلتوک از شالیزارهای قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت : برداشت برنج از سه هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان قزوین آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۱۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تن شلتوک برداشت شود.

به گزارش ایلنا  از  قزوین،   محسن خیرخواه، با اعلام این خبر گفت: عملیات برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان قزوین در سطح سه هزار هکتار آغاز شده و رقم غالب کشت‌شده در این منطقه، هاشمی است.

وی افزود: هم‌اکنون برداشت از مزارع برنج روستای علیا از توابع مرکز جهاد کشاورزی رازمیان آغاز شده است.

خیر خواه افزود:  سطح اراضی شالیزاری تحت پوشش مرکز رازمیان ۱۶۵۰ هکتار است و متوسط عملکرد برداشت، ۶ تن شلتوک در هر هکتار تخمین زده می‌شود.

به گفته‌ی کارشناسان جهاد کشاورزی، با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و تلاش کشاورزان، انتظار می‌رود برداشت برنج در سال جاری با کیفیت و کمیت مطلوبی انجام شود.

