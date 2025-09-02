رشد 9 درصدی ارزش صادرات قزوین در دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید نادری مدیرکل گمرکات استان قزوین در تشریح عملکرد گمرکات استان از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون گفت: طی این مدت 920 هزارتن کالا به ارزش 620 میلیون دلار ازطریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 9 در صدی ارزش و رشد وزنی 8 درصد همراه بوده است.

نادری در خصوص عمده اقلام صادراتی طی این مدت اظهارداشت: روغن پایه، پودر شوینده، میله مسی، شیشه و رزین آلکید از جمله کالاهای صادر شده از گمرکات استان به خارج از کشور میباشد.

این گزارش می افزاید: امارات با 28 درصد، عراق 25، افغانستان 11، ترکیه 7 و روسیه با 4 درصد از عمده کشورهای مقصد صادرات طی مدت یک ساله دولت چهاردهم می باشد.

مدیرکل گمرکات قزوین در بخش دیگری ازاین گزارش میزان واردات کالا را برابر با 200 هزار تُن به ارزش یک میلیارد و 176 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: قطعات منفصله کشنده ، خودروی سواری ،کمپرسور کولرخودرو ، پلی اترها و ماشین آلات صنایع غذایی عمده کالاهای ترخیص شده در دولت چهاردهم میباشد.

به گفته نادری امارات با 49 درصد، چین 27، ترکیه 12، روسیه 3 و آلمان با 2 درصد از عمده کشورهای مبدا واردات به گمرکات قزوین است.

این مقام مسئول گمرکی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح وضعیت در آمد گمرکات ازآغاز دولت چهاردهم تا کنون پرداخت و گفت مجموع میزان درآمد گمرکات استان طی این مدت بیش از 93 هزار و 987 میلیارد ریال است.

نادری به اهمیت نقش گمرک در توسعه پایدار اقتصادی استان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به اقدامات صورت گرفته، تجارت خارجی در دوره دولت چهاردهم همچنان رونق خواهد یافت.

وی تأکید کرد که گزارشی که به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مجموعه ارائه شد، گواهی بر عزم جدی گمرکات قزوین برای بهبود و تسهیل فرآیندهای تجاری و گسترش فعالیت‌های صادرات و واردات در دوره دولت چهاردهم است.

