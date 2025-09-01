خبرگزاری کار ایران
ارتقای جایگاه زنان در دولت چهاردهم با اعتماد به بانوان توانمند

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم و با حمایت‌های استاندار قزوین بیش از 60 بانو در مناصب مدیریتی کلان و میانی استان به کار گرفته شده‌اند؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود شاخص‌های توسعه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، مریم بیدخام عصر امروز در نشست سراسری مدیران کل امور بانوان استانداری‌های کشور که با حضور رئیس مرکز امور زنان وزارت کشور برگزار شد، بر افزایش اعتماد به بانوان متخصص و توانمند در عرصه‌های مدیریتی تأکید کرد.

وی اضافه کرد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم و با حمایت‌های استاندار قزوین بیش از 60 بانو در مناصب مدیریتی کلان و میانی استان به کار گرفته شده‌اند؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود شاخص‌های توسعه شود.

مشاور استاندار در امور بانوان با اشاره به نقش زنان در سطوح تصمیم‌گیری گفت: بانوان با نگاه همه‌جانبه و خانواده‌محور خود می‌توانند منشأ خیر و تحول در عرصه‌های مختلف باشند و حضور فعال آنان به بهبود روندها کمک خواهد کرد.

بیدخام همچنین توانمندسازی مدیران و جامعه زنان از طریق آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های نوین را ضرورتی مهم دانست و افزود: ارتقای توانمندی مدیران دفاتر بانوان می‌تواند به انتقال این ظرفیت‌ها به جامعه زنان استان منجر شود.

وی در ادامه پشتیبانی حقوقی و سیاستی مرکز در اصلاح قوانین و مقررات، تدوین دستورالعمل‌های شفاف، ایجاد نظام پایش و ارزیابی منظم و انتشار گزارش‌های سالانه از وضعیت زنان کشور را از جمله مهم‌ترین انتظارات دفاتر استانی برشمرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مرکز امور زنان، دفاتر استانی به نهادی اثرگذار و کارآمد در خدمت به زنان و خانواده‌ها تبدیل شوند و این روند در نهایت به تحکیم بنیان خانواده و ارتقای جایگاه زن در جامعه بینجامد.

