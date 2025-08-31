به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل اکبری امروز در آئین آغاز برنامه‌های هفته فرهنگی قزوین گفت: رویکرد قزوین شهر پرنشاط طی یک سال اخیر در دستور کار مدیران استان قرار گرفته و این در حالی است که همواره حوزه گردشگری و فرهنگی مورد تاکید مجموعه استانداری و به خصوص شخص استاندار قرار گرفته که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: قزوین در حوزه فرهنگی پیشروتر از استان‌های دیگر کشور بوده است، اما نمود این موضوع باید با همدلی و هم‌افزایی بیشتری همراه باشد.

معاون فرهنگی شهردار قزوین با اشاره به محتوای برنامه‌های هفته فرهنگی قزوین گفت: ۴۰ عنوان برنامه برای هفته فرهنگی قزوین در نظر گرفته شده که از جمله آنها می‌توان به جشن بزرگ روز قزوین اشاره کرد که در سرای تاریخی سعدالسلطنه برگزار می‌شود.

اکبری افزود: برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی در سطح شهر قزوین، اجرای زنده هنرمندان تئاتر در گذر هنر، همایش خوشنویسی، افتتاح شهروند نمونه، اجرای طرح هر محله، یک سینما که این موضوع برای نواحی منفصل شهری با اعزام سینما سیار میسر خواهد شد و همچنین پخش فیلم‌های سینمایی را نیز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برگزاری جشن‌های متعدد در نواحی منفصل شهری، تورگشت‌های محلات، اکران خوش‌نویسی در مجموعه نمای شهر، اجرای کاروان تاریخی، گذر هنر و برپایی ایستگاه‌های فرهنگی از دیگر برنامه‌های اجرایی در هفته فرهنگی قزوین خواهد بود.

رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین از برپایی جشنواره بازی‌های خانوادگی در قالب هفته فرهنگی قزوین خبر داد و گفت: همچنین برگزاری کارگاه گردشگری شهری، برگزاری محفل شعر و ادب و بزرگداشت شهیدان ابوترابی و سردار حاجی‌زاده، برگزاری محفل ادبی عبید و محفل قرآنی و برگزاری جام بزرگ ورزش محلات در چند رشته ورزشی از دیگر برنامه‌های ما خواهد بود.

اکبری اضافه کرد: در هفته فرهنگی قزوین شاهد برگزاری جشنواره بزرگ ورزش باستانی و قیمه‌نثار در کنار برپایی سیرک بزرگ هستیم و در قزوین برای نخستین‌بار بعد از سال‌ها به احیای سیرک اقدام کرده‌ایم.

وی ادامه داد: رونمایی از جشنواره تئاتر طنز عبید در کنار رونمایی از کتاب «التدوین فی اخبار قزوین» نیز از دیگر برنامه‌های مهم این هفته فرهنگی به شمار می‌روند و امیدواریم با همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهروندانی قزوین بتوانیم لحظات شادی را برای آنان فراهم آوریم‌.

