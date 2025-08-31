پیشرفت ۳۵ درصدی ساخت پایگاه امداد انجیلاق

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامرضا دوستی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین از پیشرفت ۳۵ درصدی ساخت پایگاه امداد و نجات انجیلاق به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم منطقه غرب کشور خبر داد.

دوستی با اشاره به اهمیت ارتقای آمادگی عملیاتی گفت: با حضور معاونین و مدیران جمعیت در کشیک‌های ۲۴ ساعته، سرعت واکنش و هماهنگی در حوادث به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است. همچنین در راستای پدافند غیرعامل، توزیع اقلام امدادی، لجستیکی و دارویی متناسب با شرایط هر شهرستان انجام شده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، طی روزهای اخیر ۶ دستگاه آمبولانس جدید به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان به ناوگان امدادی استان اضافه شده که با تجهیزات کامل پیش‌بیمارستانی آماده بهره‌برداری است و به‌زودی در سطح شهرستان‌ها و پایگاه‌های بین‌شهری توزیع خواهد شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات استان همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث دو پایگاه جدید امداد و نجات جاده‌ای در محورهای قزوین–چالوس و جاده قدیم بویین‌زهرا خبر داد و گفت: «این پروژه‌ها با توجه به فراوانی حوادث در این محورها، به‌عنوان بخشی از نهضت احیا و توسعه پایگاه‌های امداد و نجات استان، در دستور کار سال جدید قرار دارند.

