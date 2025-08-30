12 فروردین 1358 آغاز حکومت الله بر زمین است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار آبنوش (ولایت‌مدار) امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: 50 روز بعد از پیروزی انقلاب ما رفراندوم بزرگ را در 12 فروردین 1358 انجام دادیم.

وی اضافه کرد: وقتی حضور مردم در این رفراندوم بالای 98 درصد ثبت شد، امام خمینی فرمود که امروز آغاز حکومت الله بر زمین است و از آن روز مقدمه حکومت الله در زمین را شروع کردیم و هر روز داریم جلو می‌رویم و بهای آن را داریم می‌دهیم.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با بیان اینکه آنهایی که مخالف حکومت الله هستند، مقاومت می‌کنند، گفت: یک‌سری از این مخالفت بیرونی و توسط دشمن است و یک‌سری از آن توسط داخلی است.

آبنوش افزود: قانون گفته که سرمایه‌گذاری کنید و سرمایه‌گذار را جذب کنید تا بیاید و اشتغال ایجاد شود. اما آنهایی که در این وسط می‌آیند تا فقط سوراخ رانت را پیدا کنند، اینها همان آمریکا و صهیونیسم هستند و اینها مخالفان حکومت خدا بر زمین هستند.

وی ادامه داد: البته اینها اذیت می‌کنند، کارمان را سخت می‌کنیم و روند کار کند می‌شود، اما قطعا آنها نابود خواهند بود، چون این وعده خداست.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس سرمایه‌گذار را عبد صالح و سرمایه‌گذاری را عبادت توصیف کرد و گفت: بعضی‌ها وقتی یک فرد پولدار و سرمایه‌دار می‌آید، جبهه می‌گیرند و خواهش می‌کنم این ادبیات را تغییر دهیم.

آبنوش اضافه کرد: در این مقطع که به شدت نیاز داریم که خودمان خودمان را اداره کنیم، نباید به اجنبی وابسته باشیم. الآن اجنبی‌ها دارند ما را می‌زنند و یک‌سری هم از داخل از آنها حاشیه می‌رانند. مجموعه‌هایی که کارتان این است، آیا ما باید در قاچاق سوخت ردیف اول باشیم؟

وی ادامه داد: کارهای انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق سوخت در استان قزوین متأسفانه خاصیت نداشته و باید خاصیت داشته باشد و به آن خاصیت دهیم.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه بعضی‌ها می‌گویند نظارت ایراد دارد، اما اتفاقا سرمایه‌گذار درست از نظارت خوشش می‌آید و از کنترل استقبال می‌کند، گفت: آن کسی که ناراحت است، کسی است که آمده سوء استفاده کند و نیامده کار کند. نیامده بستر اشتغال ایجاد کند و هتل مناسب برای گردشگر بسازد، آمده سوء استفاده کند. اما برای کسی که آمده کار کند، هر چه‌قدر کنترل و نظارت بیشتر باشد، وضع بهتر می‌شود.

آبنوش افزود: ریز داستان اسنپ‌بک را در جریانم و در کمیسیون ما دارد بررسی می‌شود. اگر اسنپ‌بک فعال شود، هیچ تأثیری در حوزه اقتصاد نخواهد داشت. دو جا از فعال شدن اسنپ‌بک آسیب می‌بینیم که ربطی به حوزه اقتصاد ندارد.

وی ادامه داد: هر چه می‌‌توانستند در حوزه اقتصاد انجام داده‌اند و اسنپ‌بک چماقی است که بالا برده‌اند و خودشان می‌دانند چه‌قدر باید هزینه بدهند. رسما اعلام کردیم که خروج از ان‌پی‌تی را انجام خواهیم داد و آنها از این خروج به شدت وحشت دارند.

نماینده قزوین در مجلس با بیبان اینکه دوستان اقتصادی ما از فضای رعب روانی آسیب دیدند، گفت: هر کاری که در چارچوب اسنپ‌بک می‌خواهد انجام شود، شده است و به کمک شما تحریم‌ها دور زده شده است و این را با اطلاعات می‌گویم.

آبنوش اضافه کرد: روز چهارشنبه چند ساعت به صورت تخصصی با معاونان وزارت‌خانه‌های اقتصادی و عراقچی در کمیسیون امنیت‌ملی داشتیم که اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، چه می‌شود؟

وی ادامه داد: آنجا کاملا به این رسیدیم که اسنپ‌بک در حوزه اقتصادی هیچ تاثیری ندارد، چون دشمنان هر کاری می‌خواستند کردند و خیلی‌ جاها هم نتوانستند. بنابراین خواهش می‌کنم که فعالان اقتصادی نترسند و چیز خاصی در این خصوص صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

