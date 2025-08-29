به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: افرادی که نقد دارند، نباید به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کنند؛ چرا که این نظام مقدس همواره باعث رشد و پیشرفت ما بوده و بایستی قدردان آن باشیم.

وی اضافه کرد: نبایستی با نقد و انتقادات خود آب به آسیاب دشمنان قسم‌خورده نظام بریزیم، این در حالی است که هر نقدی باید امیدآفرین باشد و ضمن ارائه راهکار کمک حال دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی قرار گیرد.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: ایشان در فرمایشات خود به چند مسأله اشاره داشتند که یکی از آنها علت دشمنی و مخالفت آمریکا با ایران بود، چرا که ایران حرف آنها را گوش نمی‌دهد و چون این اتفاق می‌افتد، با ما مخالف هستند.

حجت‌الاسلام مظفری افزود: مقام معظم رهبری همچنین فرمودند که دشمن گمان می‌کرد با حمله نظامی خود، نظام مقدس جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد در حالی که نیروهای مسلح ما با اقتدار و با موشک‌های خود به همراه ملتی که با اتحاد، انسجام و همدلی خود مشت محکمی را به دهان اسراییل و آمریکا کوبیده بود، جواب آنها را داده تا جایی که خود آنها در ادامه درخواست توقف جنگ و آتش بس دادند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما بعد از جنگ هم بایستی روحیه پیروزی خود را حفظ کند، تصریح کرد: یکی از این عوامل اتحاد و انسجام داخلی بود، اما دشمن به دنبال ایجاد چند صدایی در بین ماست، افراد غافل هم به دشمن کمک می‌کنند، اما هیچگاه در این راه موفق نخواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به سه توصیه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: حفظ وحدت و اتحاد در جامعه، حمایت مردم از مسوولان کشور، به ویژه شخص رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه بود که ما نیز بر این مساله تاکید داریم، استاندار قزوین ویژگی‌های فردی پرکار و پرتلاش را دارد و ما نیز وظیفه داریم با تمام وجود در راستای هرچه بهتر شدن اوضاع منطقه کمک حال باشیم.

حجت‌الاسلام مظفری اضافه کرد: توصیه دیگر ایشان، تاکید بر پرهیز از تخریب مبانی جمهوری اسلامی بود، اگر ملت ایران امروز به این سطح از عزت، کرامت و درک بالا از مسایل اجتماعی و سیاسی رسیده در سایه نظام اسلامی و ولایی، به ویژه شخص مقام معظم رهبری بوده است.

وی ادامه داد: موضوع ایران همدل امروز برای کمک به مردم مظلوم و گرسنه غزه راه اندازی شده و امیدواریم مردم با غیرت دینی خود کمک‌های نقدی خود را به آنان ارایه دهند.

