به گزارش ایلنا از قزوین، سیدمهدی حسینی با اشاره به جمع‌آوری داربست‌های ایوان جنوبی پس از سال‌های طولانی گفت: پروژه جمع‌آوری این داربست‌ها با دستور وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از این بنای تاریخی در جریان سفر اخیر ایشان به قزوین و تخصیص اعتبار ویژه و نیز حمایت استاندار و امام جمعه محترم قزوین در دستور کار قرار گرفت تا نمای اصلی و زیبای ایوان نمایان شود.

وی اضافه کرد: این داربست ها حدود 15 سال پیش با هدف حفظ و احیای این بخش از بنای مسجد بسته شده بود و طی این مدت تلاش شده تا آسیب‌ها و مشکلات ساختاری بنا بر طرف شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به اقدام‌های مرمتی صورت‌گرفته در این پروژه اظهار کرد: در پروژه مرمت و احیای ایوان جنوبی طی این سال‌ها، ضمن برداشت الحاقات نامتجانس بنا، استحکام‌بخشی با مصالح سنتی و مرمت و بازسازی کاربندی طبق طرح اولیه و لایه‌برداری، تثبیت و نگهداری لایه‌های ارزشمند تاریخی به همراه مرمت کلی ایوان جنوبی اجرا شده‌است.

حسینی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد و با پایان مطالعات، پروژه مرمت گنبدخانه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مسجد جامع عتیق با تاریخ و معماری خاص خود یکی از آثار شاخص تاریخی‌مذهبی شهر قزوین است که ضمن اهمیت تاریخی از جایگاه ویژه‌ای نزد مردم این شهر برخوردار است.

حسینی یادآور شد: اکنون که این بنای با شکوه در مسیر جهانی شدن نیز قرار دارد پیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، مرمت و انجام اقدامات حفاظتی است و به‌طور کلی بخش مهمی از برنامه‌های مرمتی این اداره‌کل طی سال جاری مربوط به این بنای تاریخی است.

