مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین خبر داد؛
جمعآوری داربستهای ایوان جنوبی مسجد جامع عتیق پس از 15 سال
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از جمعآوری داربستهای ایوان جنوبی مسجد جامع عتیق قزوین با پایان مراحل مرمتی این بخش از مسجد پس از سالها خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سیدمهدی حسینی با اشاره به جمعآوری داربستهای ایوان جنوبی پس از سالهای طولانی گفت: پروژه جمعآوری این داربستها با دستور وزیر محترم میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از این بنای تاریخی در جریان سفر اخیر ایشان به قزوین و تخصیص اعتبار ویژه و نیز حمایت استاندار و امام جمعه محترم قزوین در دستور کار قرار گرفت تا نمای اصلی و زیبای ایوان نمایان شود.
وی اضافه کرد: این داربست ها حدود 15 سال پیش با هدف حفظ و احیای این بخش از بنای مسجد بسته شده بود و طی این مدت تلاش شده تا آسیبها و مشکلات ساختاری بنا بر طرف شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان با اشاره به اقدامهای مرمتی صورتگرفته در این پروژه اظهار کرد: در پروژه مرمت و احیای ایوان جنوبی طی این سالها، ضمن برداشت الحاقات نامتجانس بنا، استحکامبخشی با مصالح سنتی و مرمت و بازسازی کاربندی طبق طرح اولیه و لایهبرداری، تثبیت و نگهداری لایههای ارزشمند تاریخی به همراه مرمت کلی ایوان جنوبی اجرا شدهاست.
حسینی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد و با پایان مطالعات، پروژه مرمت گنبدخانه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: مسجد جامع عتیق با تاریخ و معماری خاص خود یکی از آثار شاخص تاریخیمذهبی شهر قزوین است که ضمن اهمیت تاریخی از جایگاه ویژهای نزد مردم این شهر برخوردار است.
حسینی یادآور شد: اکنون که این بنای با شکوه در مسیر جهانی شدن نیز قرار دارد پیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، مرمت و انجام اقدامات حفاظتی است و بهطور کلی بخش مهمی از برنامههای مرمتی این ادارهکل طی سال جاری مربوط به این بنای تاریخی است.