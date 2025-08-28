یک مقام مسئول وزارت ارشاد؛
واگذاری 8 مأموریت تخصصی به مدیران کل ارشاد منطقه 3 کشور
معاون مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مأموریتهای تخصصی واگذار شده به منطقه 3 شامل 8 محور مهم از جمله مالی و پشتیبانی، رفاه، برنامه و بودجه، تعیین تکلیف مدیریت مجتمعهای فرهنگی و هنری، امور اداری، واگذاریها، مجوزها، تخلفات، بیمه هنرمندان و اعتبارات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسماعیل اسفندیار عصر امروز در نشست منطقه 3 کشور که به میزبانی استان قزوین برگزار شد، بر ضرورت نگاه عملیاتی و اثربخش در اجرای مأموریتها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اگر نگاه ما به موضوعات عملیاتی باشد، آن موضوعات به دغدغه اصلی ما تبدیل خواهد شد، افزود: انتظار میرود مسائل منطقه 3 جزو اولویتهای اصلی مدیران قرار گیرد.
اسفندیار تصریح کرد: ماموریتهای تخصصی واگذار شده به منطقه 3 شامل 8 محور مهم از جمله مالی و پشتیبانی، رفاه، برنامه و بودجه، تعیین تکلیف مدیریت مجتمعهای فرهنگی و هنری، امور اداری، واگذاریها، مجوزها، تخلفات، بیمه هنرمندان و اعتبارات است. چنانچه این مأموریتها منجر به دستاورد شود، برای کل وزارت ارشاد کفایت میکند زیرا تمامی مباحث حیاتی در این محورها تعریف شده است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به نظام مسائل اختصاصی منطقه خاطرنشان کرد: در هر منطقه دو نوع نگاه باید وجود داشته باشد؛ یکی نگاه تخصصی که همان 8 محور تعریف شده برای منطقه 3 است و دیگری نگاه اختصاصی که مسائل خاص هر استان را در برمیگیرد. به عنوان نمونه، موضوع اربعین در استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان یک مسئله اساسی است، در حالیکه در قزوین چنین مسئلهای مطرح نیست.
معاون دفتر امور استانها تشکیل خانواده کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از نکات مورد تأکید وزیر عنوان کرد و گفت: حضور تمامی سازمانها و مجموعههای وزارتخانه در همایش مدیران، تجلی همین نگاه است.
وی توجه به استعدادهای استانها و شعار «ایران فقط تهران نیست را از دیگر تاکیدات وزیر و معاونین دانست و افزود: نتایج این قبیل هماندیشیهای ملی، در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای ستاد بسیار مؤثر خواهد بود.
اسفندیار در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت حل مسائل و اولویتهای فرهنگی، اظهار داشت: وزیر فرهنگ بر آمادگی فرهنگی همچون آمادگی نظامی تأکید دارد؛ چنانچه در جنگ 12 روزه اخیر، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با حضور فعال در شوراهای اطلاعرسانی و مدیریت رسانهای، در پیشگیری از انتشار اخبار جعلی نقشآفرینی مؤثری داشتند.