به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم با اعلام این خبر افزود: از مجموع 41هزار و 625 میلیارد ریال مطالبات گندم‌کاران استان تا تاریخ 31 مرداد 1404، مبلغ 35هزار و194 میلیارد ریال پرداخت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (1403)، تنها 19.7 درصد و در سال 1402 این رقم 41 درصد از مطالبات پرداخت شده بود.

حریری مقدم، میزان خرید گندم تا پایان سوم شهریور سال جاری را 203 هزار و پانصد تن اعلام کرد و گفت: با فعالیت 22 مرکز خرید در سطح استان، تمام تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند خرید و جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی اندیشیده شده است تا کشاورزان بتوانند به‌راحتی باقیمانده محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند.

وی همچنین از فعالیت 11 اکیپ ناظر بر روند برداشت محصول گندم در سال زراعی جاری خبر داد که بر کیفیت و نحوه برداشت نظارت دارند.

