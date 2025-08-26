دولت چهاردهم پرچم رجایی و رئیسی را بر دوش گرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر امروز در سیزدهمین یادواره شهدای کارمند استان با اشاره به تاریخ مبارزات ملت ایران و رشادت‌های مردم قزوین در دوران مختلف گفت: از دوران مبارزات در پیش از انقلاب تا دوران پرافتخار دفاع مقدس، قزوین بیش از 3 هزار لاله بهشتی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با برشمردن نام و مقام شهدای شاخص قزوینی از جمله سید آزادگان شهید سید علی‌اکبر ابوترابی، سرلشگر شهید عباس بابایی، سرلشگر شهید لشگری فرمانده خط‌شکن عملیات خیبر، سرلشگر شهید آیت‌الله حسن‌پور افزود: این ستارگان پاک و افتخارآفرین مسیر ماندگاری برای انقلاب اسلامی ترسیم کردند.

فرمانده سپاه صاحب‌الأمر (عج) استان قزوین با بیان اینکه امروز امنیت پایدار مردمی در شمال غرب و جنوب شرق کشور مرهون خون شهدای پرافتخار است، گفت: در این سالن بارها زیارت‌نامه شهیدان قرائت شده و مردم همگام با این همه افتخار درود خود را نثار شهدا کرده‌اند.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به نام شهدای شاخص جبهه مقاومت و مدافعان حرم نیز اضافه کرد: روح سردار جنگ‌های نامنظم قزوین، شهید جعفرخانی، و همچنین سردار شهید حمید محمدرضایی در کنار دیگر شهدای مدافع حرم ستارگان درخشان قزوین هستند.

وی ادامه داد: امروز باید قطعه نورانی دیگری به تاریخ قزوین بیافزاییم و آن هم شهدای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی اعم از شهدای فراجا، ارتش جمهوری اسلامی، دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان پرافتخار سپاه هستند. راه شهید حاجی‌زاده و دیگر شهیدان هرگز پایان‌پذیر نیست و استمرار آن در نسل‌های آینده خواهد بود.

فرمانده سپاه سپاه صاحب‌الأمر (عج) استان قزوین ضمن تجلیل از یاد این دو شهید خدمتگزار گفت: شهید رجایی رئیس‌جمهوری برخاسته از این خطه بود که سلوک و اخلاق او همواره الگوی مردم ایران است.

سردار رفیعی آتانی افزود: افزود ملت‌ها و انسان‌ها را با کارهای بزرگشان مقایسه نمی‌کنند؛ بلکه ملاک، عمل مقدس است. همانگونه که قیام عاشورا با تعداد اندک اما اثری ماندگار، وسعت تاریخی یافت، عمل مقدس شهیدان رجایی و رئیسی نیز در خدمت بی‌منت به مردم و مبارزه با استکبار ماندگار شد.

وی با اشاره به استمرار مسیر شهیدان در دولت چهاردهم ادامه داد: امروز دولت چهاردهم با شعار عدالت و خدمت پرچم رجایی و رئیسی را بر دوش گرفته است و این یعنی همان عمل مقدس در خدمت صادقانه به مردم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در ادامه سخنان خود به استمرار دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این سند حقانیت ملت ایران است که در برابر استکبار ایستاده و به‌واسطه خون شهیدان، شناسنامه و هویت ملت ایران با نام حسین‌بن‌علی (ع) و مکتب عاشورا گره خورده است.

سردار رفیعی آتانی تأکید کرد: شهیدان تصویر حقیقی ملت ایران هستند و هرگونه تبلیغات دشمنان قادر به محو این هویت نخواهد بود و امروز می‌بینیم که شاگردان شهید حاجی‌زاده و شاگردان مکتب مقاومت در برابر جنایات دشمنان ایستاده‌اند.

انتهای پیام/