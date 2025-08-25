استاندار قزوین خبر داد؛
بهرهبرداری از 382 طرح در هفته دولت
استاندار قزوین از افتتاح 482 طرح عمرانی در هفته دولت با صرف بیش از 16 همت اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای والامقام استان قزوین که به با حضور وزیر آموزش و پرورش همراه بود، اظهار کرد: دولت چهاردهم در طول 12 ماه گذشته با تمام توان تلاش کرده و همانگونه که در جبهه مقاومت 12 روز دفاع جانانه در مقابل دشمن را رقم زد، امروز نیز در عرصه خدمتگزاری به مردم موفق عمل کرده است.
وی با بیان اینکه تقدیر روز گذشته مقام معظم رهبری از رییس جمهور نشاندهنده تلاش دولت است، تصریح کرد: اینکه رهبری رییس جمهور را پرتلاش و پیگیر نامیدند، مسوولیت ما را سنگینتر میکند، ضمن اینکه کلیدواژه بیانات ایشان، وحدت میان مردم و مسوولان است و ما وظیفه داریم با این نگاه، مشکلات کشور را حل کنیم.
نوذری با اشاره به اینکه هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر مزین شده است، اظهار کرد: قزوین زادگاه شهید محمدعلی رجایی است که یکی از ویژگیهای برجسته دولت این شهید بزرگوار، صداقت در زندگی و تلاش بیوقفه برای حل مشکلات مردم بود که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همان تفکر و رویکرد است.
استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت همبستگی ملی افزود: کشور در هیچ دورهای به اندازه امروز به همدلی و وحدت نیاز نداشته و ما در آغاز هفته دولت، در محضر شهدا عهد میبندیم که برای عزت ایران اسلامی تلاش کنیم و در مسیر حل مسایل و مشکلات مردم قدم برداریم.
این مسوول همچنین از افتتاح طرحهای عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: در این ایام حدود 382 طرح در استان قزوین به بهرهبرداری خواهد رسید که مجموع اعتبارات آن به 16.2 همت میرسد و زمینه اشتغالزایی برای حدود چهار هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
نوذری در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، آغاز هفته دولت را تبریک گفت و از وزیر آموزش و پرورش که در این مراسم حضور یافته بود، قدردانی کرد.