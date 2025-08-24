نجات جان یک زن 78 ساله دچار سکته مغزی با اورژانس هوایی

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی با اعلام این خبر گفت:‌ با اقدام سریع و هماهنگ نیروهای اورژانس پیش‌ بیمارستانی استان قزوین، خانمی 78 ساله که دچار علائم سکته مغزی شده بود، از روستای بادغین شهرستان آوج به‌ وسیله بالگرد اورژانس به قزوین منتقل و جهت ادامه درمان به بیمارستان بوعلی اعزام شد.

وی اضافه کرد: در پی تماسی با مرکز اورژانس 115 حوالی ساعت 5:45 بامداد روز یکشنبه 2 شهریور، گزارشی مبنی بر بروز علائم سکته مغزی در یک خانم 78 ساله ساکن روستای بادغین، از توابع بخش آبگرم شهرستان آوج، به سامانه فوریت‌های پزشکی استان قزوین اعلام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان گفت: بلافاصله تیم فوریت‌های پزشکی از پایگاه اورژانس کلجین به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات و بررسی‌ها، با هماهنگی‌های صورت‌ پذیرفته بیمار را جهت انتقال سریع‌تر به بالگرد اورژانس منتقل کردند.

اکبری شهرستانکی افزود: اورژانس هوایی، بیمار را به قزوین انتقال داد و وی به آمبولانس پایگاه ترمینال جهت اعزام به بیمارستان بوعلی تحویل داده شد تا اقدامات تخصصی درمانی تکمیلی برای وی انجام شود.

انتهای پیام/