توسعه روش‌های نوین کشاورزی از اولویت‌های تاکستان است

توسعه روش‌های نوین کشاورزی از اولویت‌های تاکستان است
فرماندار شهرستان تاکستان گفت: توسعه روش‌های نوین و پایدار در بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است و حمایت از این‌گونه طرح‌ها در دستور کار فرمانداری قرار دارد.

به گزارش ایلنا از  قزوین، میکائیل سلمانی فرماندار شهرستان تاکستان ظهر امروز پس از گذشت سه ماه بار دیگر از طرح تحقیقاتی کنترل بیولوژیک آفت پروانه خوشه‌خوار انگور در باغ آقای خلفی واقع در روستای فارسجین بازدید کرد.

این طرح که با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و با استفاده از فرمون‌های اختلال در جفت‌یابی اجرا شده است با کاهش محسوس جمعیت آفت و بهبود کیفیت محصول، نتایج موفقی را به همراه داشته و رضایت باغداران منطقه را جلب کرده است.

سلمانی در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از موفقیت‌آمیز بودن اجرای طرح از تلاش‌های جهاد کشاورزی و باغداران پیشرو قدردانی کرد و گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی، علاوه بر افزایش سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی، می‌تواند به عنوان الگویی ماندگار برای سایر باغداران منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: توسعه روش‌های نوین و پایدار در بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است و حمایت از این‌گونه طرح‌ها در دستور کار فرمانداری قرار دارد.

