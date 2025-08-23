تقدیر از خبرنگاران فعال در حوزه شورا در دستور کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرج‌الله فصیحی رامندی در جلسه علنی ضمن اشاره به سالروز کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی در سال 1332 اظهار کرد: با توجه به اینکه 72 سال از تاریخ کودتای ننگین می گذرد اما امروز شاهد زمزمه ها وحرفهایی هستیم که اگر انقلاب و مردم ایران شعارمرگ بر آمریکا نگویند و دست از مبارزه خودشان با صهیونیستها و آمریکا بردارند آنها نیز با ما کاری ندارند.

وی ادامه داد: وقایع امروز و جنگ 12 روزه ثابت کرد که بحث این نیست و دشمنی آمریکا و اسراییل با ایران دیرینه است. کودتا نشان داد که آنها در پی منافع خود هستند و استقلال، آزادی و پیشرفت دیگر کشورها را نمی پذیریند و تمایل دارند که همه از آنها تبعیت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه مردم در دشمن شناسی خوب عمل کردند و نشان دادند که دشمن این انقلاب را خوب می شناسند افزود: در دفاع مقدس 12 روزه مردم در کنار نیروهای ارتش و سپاه نشان دادند که دشمن را خوب شناختند و در برابرش ایستادگی کردند.

به گفته وی امیدواریم این دفاع از کشور و انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان نظام مستدام باشد و کشوری را برپایه دین، دانش وعلم به مرحله ای برسانیم که استقلال لازم را داشته باشیم.

فصیحی رامندی دربخش دیگری از این جلسه با اشاره به روز جهانی عکاس اظهار کرد:از تلاش اهالی رسانه خبرنگاران و عکاسان خبری که در انعکاس اخبار شورا وشهرداری همراه ما هستند قدردانی می کنیم و برنامه تجلیل از رسانه های فعال که درصحن شورا برای پوشش اخبار حاضر می شوند در دستور کار قراردارد.

وی در بخش دیگری از این جلسه خواستار ارایه لیست ساختمان‌های واگذارشده به تشکل‌ها و برخی نهادها که قراردادی ندارند، به شورا شد.

