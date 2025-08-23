رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
افتتاح 57 طرح کشاورزی در استان قزوین در هفته دولت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت :همزمان با گرامیداشت هفته دولت 57 طرح تولیدی و کشاورزی با سرمایهگذاری 270 میلیارد تومانی در استان قزوین به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم با اعلام این خبر گفت: این طرحها شامل 30 طرح آب و خاک، 7 طرح تولیدات باغی و گلخانهای، یک طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، 4 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، 10 طرح عشایری، 4 طرح تعاون روستایی و یک طرح شهرکهای کشاورزی است.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این طرحها اظهار داشت: برای اجرای این طرحها در مجموع 2 هزار و 702 میلیارد ریال از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی، اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.
حریری مقدم همچنین به فرصتهای شغلی ایجاد شده با بهرهبرداری از این طرحها اشاره کرد و گفت: با افتتاح این طرحها، 153 فرصت شغلی به صورت مستقیم و 181 فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تصریح کرد: با افتتاح طرحهای کشاورزی، 2 هزار و 646 خانوار به صورت مستقیم از مزایای اجرای این طرحها بهرهمند خواهند شد که نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها خواهد داشت.