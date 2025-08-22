امام جمعه موقت قزوین:
مذاکره زمانی ارزشمند است که آبرو و عزت نظام حفظ شود
امام جمعه موقت قزوین گفت: مذاکره تنها زمانی ارزشمند است که عزت و آبروی نظام حفظ شود، نه آنکه وسیله سلطه و فشار بر ملت قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا عصر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین گفت: سنت در معنای دینی و اجتماعی آن رفتاری است که میتواند به مرور در جامعه نهادینه شود و به یک عادت فرهنگی تبدیل شود و امروز بسیاری از حرکتهای اجتماعی در قالب پویشهای مردمی در فضای مجازی شکل میگیرد و آثار خود را در جامعه بر جای میگذارد.
وی با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان افزود: اسرائیل تصور میکرد میتواند روی همراهی برخی افراد در داخل حساب کند، اما باید بدانند اگر کسی در این مسیر با دشمن همداستان شود و ملت ایران را هدف قرار دهد، شریک جنایات دشمن خواهد بود.
امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه دشمنان بیشتر از سلاحهای ما به وحدت ملی نگاه میکنند، گفت: اگر وحدت کلمه داشته باشیم، هیچ دشمنی قادر به آسیب رساندن به ملت ایران نخواهد بود، آغاز جنگ اخیر نیز بر پایه این تحلیل بود که بتوانند مردم را از درون دچار تفرقه کنند.
سبحانینیا با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام مردم رمز پیروزیهای بزرگ ملت ایران بوده است، اضافه کرد: در طول تاریخ انقلاب، هر زمان ملت حول محور ولایت فقیه و ارزشهای اسلامی متحد شدهاند، دشمنان شکست خوردهاند.
وی ادامه داد: امروز نیز جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده که سپاه و ارتش نه تنها در حوزه دفاعی بلکه در عرصههای سازندگی، مقابله با بلایای طبیعی، ساخت زیرساختها و پشتیبانی از دولتها نقش آفرین بودهاند. بنابراین سپاه و ارتش آبروی نظام هستند و نمیتوان ارزش خدمات آنها را نادیده گرفت.
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به طرح برخی دیدگاهها مبنی بر مذاکره مستقیم با آمریکا تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند که مذاکره با آمریکا نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه و نه خردمندانه، تجربه جنگ اخیر نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی در بحبوحه مذاکره هم از دشمنی خود دست برنمیدارند.
سبحانینیا افزود: مذاکره تنها زمانی ارزشمند است که عزت و آبروی نظام حفظ شود، نه آنکه وسیله سلطه و فشار بر ملت قرار گیرد.
وی ادامه داد: اسلام طرفدار تعامل، گفتوگو و مذاکره است، اما این مذاکره باید بر پایه شرافت، عزت و استقلال ملت باشد، هر حرکتی که وحدت ملی را مخدوش کند و دشمن را امیدوار سازد، خلاف مصالح کشور است.