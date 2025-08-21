خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نمایشگاه طرح بازگشایی مدارس در آبیک

برگزاری نمایشگاه طرح بازگشایی مدارس در آبیک
کد خبر : 1676449
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره صمت آبیک گفت: نمایشگاه طرح بازگشایی مدارس نیز در آینده نزدیک با حضور تولیدکنندگان و اصناف شهرستان و سایر شرکت کنندگان به منظور تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها به ویژه در حوزه لوازم التحریر، کیف و کفش در جهت رفاه مردم عزیز شهرستان آبیک برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از  قزوین،  در آستانه آغاز هفته دولت رضا محمدی رئیس اداره صمت شهرستان آبیک ظهر امروز با سیدجلال حاج نصیری رئیس دادگستری شهرستان آبیک دیدار و در زمینه راهکارهای تحقق شعار سال سرمایه گذاری برای تولید و همچنین تنظیم بازار گفتگو کردند.

رئیس اداره صمت آبیک در ابتدا ضمن گرامیداشت هفته دولت با اشاره به تعامل سازنده بین اداره صمت و دادگستری شهرستان گفت: آبیک با فعالیت بیش از 600 واحد صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و بیش از چهار هزار واحد صنفی یکی از شهرستانهای پیشرو و برتر در حوزه صنعتی، معدنی و صنفی در سطح استان قزوین است.

محمدی اضافه کرد: وجود دو شهرک صنعتی کاسپین 1 و 2 در این شهرستان از مزیت های نسبی این شهرستان در حوزه صنعت است.

وی ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار به ویژه در ایام جنگ دوازده روزه تحمیلی دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار با تدابیر فرماندار آبیک، هم‌افزایی خوبی بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان شامل اداره صمت، فرمانداری، تعزیرات، جهاد کشاورزی و اصناف صورت گرفت تا نظارت بیشتری بر بازار صورت بگیرد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.

رئیس اداره صمت آبیک گفت: نمایشگاه طرح بازگشایی مدارس نیز در آینده نزدیک با حضور تولیدکنندگان و اصناف شهرستان و سایر شرکت کنندگان به منظور تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها به ویژه در حوزه لوازم التحریر، کیف و کفش در جهت رفاه مردم عزیز شهرستان آبیک برگزار خواهد شد.

سید جلال حاج نصیری، رئیس دادگستری شهرستان آبیک هم در این دیدار از اقدامات مدیر و کارکنان اداره صمت شهرستان آبیک تقدیرکرد.

وی در ادامه ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های موجود در حوزه تنظیم بازار و مبارزه با گران‌فروشی و سایر تخلفات صنفی از آمادگی دادگستری شهرستان آبیک در رفع موانع تولید واحد‌های صنعتی و معدنی و طرح مسائل موجود شهرستان جهت تحقق شعار سال خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور