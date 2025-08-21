برگزاری نمایشگاه طرح بازگشایی مدارس در آبیک
رئیس اداره صمت آبیک گفت: نمایشگاه طرح بازگشایی مدارس نیز در آینده نزدیک با حضور تولیدکنندگان و اصناف شهرستان و سایر شرکت کنندگان به منظور تنظیم بازار و تعدیل قیمتها به ویژه در حوزه لوازم التحریر، کیف و کفش در جهت رفاه مردم عزیز شهرستان آبیک برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، در آستانه آغاز هفته دولت رضا محمدی رئیس اداره صمت شهرستان آبیک ظهر امروز با سیدجلال حاج نصیری رئیس دادگستری شهرستان آبیک دیدار و در زمینه راهکارهای تحقق شعار سال سرمایه گذاری برای تولید و همچنین تنظیم بازار گفتگو کردند.
رئیس اداره صمت آبیک در ابتدا ضمن گرامیداشت هفته دولت با اشاره به تعامل سازنده بین اداره صمت و دادگستری شهرستان گفت: آبیک با فعالیت بیش از 600 واحد صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و بیش از چهار هزار واحد صنفی یکی از شهرستانهای پیشرو و برتر در حوزه صنعتی، معدنی و صنفی در سطح استان قزوین است.
محمدی اضافه کرد: وجود دو شهرک صنعتی کاسپین 1 و 2 در این شهرستان از مزیت های نسبی این شهرستان در حوزه صنعت است.
وی ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار به ویژه در ایام جنگ دوازده روزه تحمیلی دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار با تدابیر فرماندار آبیک، همافزایی خوبی بین دستگاههای اجرایی شهرستان شامل اداره صمت، فرمانداری، تعزیرات، جهاد کشاورزی و اصناف صورت گرفت تا نظارت بیشتری بر بازار صورت بگیرد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.
سید جلال حاج نصیری، رئیس دادگستری شهرستان آبیک هم در این دیدار از اقدامات مدیر و کارکنان اداره صمت شهرستان آبیک تقدیرکرد.
وی در ادامه ضمن بیان دیدگاهها و دغدغههای موجود در حوزه تنظیم بازار و مبارزه با گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی از آمادگی دادگستری شهرستان آبیک در رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و معدنی و طرح مسائل موجود شهرستان جهت تحقق شعار سال خبر داد.