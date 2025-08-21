خبرگزاری کار ایران
برپایی نمایشگاه نقاشی «ترنم رنگ» در نگارخانه آصف‌زاده قزوین

نمایشگاه انفرادی آثار با عنوان «ترنم رنگ» از 28 تا یک مرداد در نگارخانه استاد آصف‌زاده قزوین برپا شده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، این نمایشگاه شامل مجموعه ای از آثار نقاشی "مبینا مرادی" هنرمند باسابقه در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی و کوئیلین می باشد که با تلفیق هنر و خلاقیت آثاری برجسته را در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان به این عرصه قرار داده است.

می توان گفت وی که نمایشگاه‌های متعددی همچون «آوای رنگ»، «یادمان»، «به رنگ خیال» و «رنگ و قلم» را در سطح استان برگزار کرده، به عنوان نخستین هنرمند استان قزوین در حوزه کوئیلینگ (هنر کاغذپیچ) شناخته می‌شود.

گفتنی است این نمایشگاه با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی همراه شد و فرصتی برای نمایش آخرین آثار این هنرمند قزوینی فراهم کرد.

شایان ذکر است این نمایشگاه 28 تیرماه در نگارخانه استاد آصف زاده مجتمع فرهنگی هنری قزوین افتتاح شد و تا 1 مرداد میزبان بازدید کنندگان  این عرصه هنری بود.

