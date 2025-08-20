خبرگزاری کار ایران
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین:

حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی نهادهای محلی امکان‌پذیر نیست

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین گفت: حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم و نهادهای محلی امکان‌پذیر نیست و شوراهای اسلامی می‌توانند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و مدیریت پایدار منابع داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی عصر امروز در نشست با فرماندار بویین‌زهرا با تأکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی و اهالی روستاها، دستورات لازم را برای پیگیری و حل مشکلات مطروحه صادر کرد.

وی بیان کرد: حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم و نهادهای محلی امکان‌پذیر نیست و شوراهای اسلامی می‌توانند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و مدیریت پایدار منابع داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین با تأکید بر اهمیت طرح‌های آبخیزداری در شرایط کم‌آبی و خشکسالی گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی و مهار سیلاب‌ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت مراتع، افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها دارد.

اسدی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بر اهمیت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و حفاظتی در بوئین‌زهرا تأکید کرده و نقش این اقدامات را در کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ها، تقویت پوشش گیاهی و بهره‌وری پایدار منابع آب و خاک استان حائز اهمیت دانست.

در ادامه این نشست، راهکارهای اجرایی برای تسریع در پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی شهرستان مطرح و بر تعامل مستمر دستگاه‌های استانی و شهرستانی در این زمینه توافق شد.

