استاندار قزوین:
فرمانداران موظف به برگزاری هفتگی جلسات ستاد تسهیل هستند
استاندار قزوین با بیان اینکه حل مشکلات تولیدکنندگان باید در اولویت مدیران قرار گیرد، گفت: فرمانداران موظفند ستاد تسهیل را به صورت هفتگی در شهرستانها برگزار کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در چارچوب برنامه «چهارشنبههای صنعت، گردشگری و کشاورزی»، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عصر امروز به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین در فرمانداری بویینزهرا برگزار شد.
استاندار قزوین در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از فعالان اقتصادی گفت: رویکرد جدید استان، احیای واحدهای راکد و نیمهفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
نوذری با بیان اینکه حل مشکلات تولیدکنندگان باید در اولویت مدیران قرار گیرد، اضافه کرد: فرمانداران موظفند ستاد تسهیل را به صورت هفتگی در شهرستانها برگزار کنند.
وی ادامه داد: پیگیری میدانی مسائل واحدهای تولیدی در سطح شهرستانها و تصمیمگیری سریع برای رفع موانع نقش مهمی در احیای واحدهای راکد و پشتیبانی از سرمایهگذاران دارد.
استاندار قزوین با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی استان افزایش سقف برق مورد نیاز قزوین است، گفت: قزوین به دلیل برخورداری از شهرکهای صنعتی متعدد، طرحهای بزرگ کشاورزی و ظرفیت بالای تولید، نیازمند تأمین پایدار انرژی بهویژه برق است و در این زمینه انتظار میرود وزارت نیرو نگاه ویژهای به استان داشته باشد.
نوذری خاطرنشان کرد: افزایش سهم برق استان، علاوه بر پشتیبانی از واحدهای تولیدی و جلوگیری از خاموشیها زمینهساز رشد سرمایهگذاری و تثبیت اشتغال پایدار خواهد شد.