اختصاص 1290 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل خرد در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخ‌زاد عصر امروز در جلسه کمیته اشتغال استان قزوین که با حضور مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برگزار شد، بر اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های کسب و کار استان تأکید کرد.

وی از تخصیص اعتبار 1290 میلیارد تومانی در سال جاری برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی خبر داد و بر ضرورت افزایش دقت و تلاش متولیان اشتغال در استان تأکید کرد تا این اعتبارات منجر به ایجاد اشتغال پایدار شود.

فرخ‌زاد خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی باید با تعیین سرشاخه در هر رسته فعالیت، متقاضیان را به صورت گروهی با سرشاخه ها مرتبط کرپه تا بازدهی و اثربخشی تسهیلات بیشتر شود. علاوه براین موضوع بازاریابی محصولات برای تکمیل زنجیره‌های ارزش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین بر نظارت دقیق بر هزینه‌کرد تسهیلات اشتغالزایی تأکید کرد و افزود: وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این نظارت هستند و هم‌افزایی این دو دستگاه در استان ضروری است.

در پایان جلسه مقرر شد برای تقسیم منابع و اعتبارات حوزه اشتغال بین نهادهای حمایتی و دستگاه‌ها، نتایج صحت‌سنجی و بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع سال‌های گذشته و میزان اشتغال ایجادشده لحاظ شود.

انتهای پیام/