مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین تأکید کرد؛

اختصاص 1290 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل خرد در قزوین

اختصاص 1290 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل خرد در قزوین
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین از تخصیص 1290 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فرخ‌زاد عصر امروز در جلسه کمیته اشتغال استان قزوین که با حضور مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برگزار شد، بر اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های کسب و کار استان تأکید کرد.

وی از تخصیص  اعتبار 1290 میلیارد تومانی در سال جاری برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی خبر داد و بر ضرورت افزایش دقت و تلاش متولیان اشتغال در استان تأکید کرد تا   این اعتبارات منجر به ایجاد اشتغال پایدار شود.

فرخ‌زاد خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی باید با تعیین سرشاخه در هر رسته فعالیت، متقاضیان را  به صورت گروهی با سرشاخه ها مرتبط کرپه تا بازدهی و اثربخشی تسهیلات بیشتر شود. علاوه براین  موضوع بازاریابی محصولات برای تکمیل زنجیره‌های ارزش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین بر نظارت دقیق بر هزینه‌کرد تسهیلات اشتغالزایی تأکید کرد و افزود: وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این نظارت هستند و هم‌افزایی این دو دستگاه در استان ضروری است.

در پایان جلسه مقرر شد برای تقسیم منابع و اعتبارات حوزه اشتغال بین نهادهای حمایتی و دستگاه‌ها، نتایج صحت‌سنجی و بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع سال‌های گذشته و میزان اشتغال ایجادشده لحاظ شود.

قیمت دیزل ژنراتور